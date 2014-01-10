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الغرف السياحية: 2 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الإجباري على السياح

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الغرف السياحية: 2 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الإجباري على السياح الغرف السياحية: 2 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الإجباري على السياح

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 39 دقيقة

قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن تطبيق التأمين الإجباري على السياح، والذي تدرس وزارة السياحة إلزام القطاع بتطبيقه خلال المرحلة القادمة سيكبد القطاع السياحي خسائر تقدر بنحو ملياري دولار في العام، بما يعادل 20% من الدخل السياحي.

وأضاف غنيم "للوطن" أن قوانين الدول المصدرة للسياح إلى تفرض على شركاتها ضرورة التأمين على السائح قبل سفره كشرط أساسي للموافقة على تنظيم البرامج السياحية، لافتًا إلى أن ما تتبناه حاليًا وزارة السياحة بإجبار الفنادق والشركات على التأمين على السياح بمجرد دخولهم لمصر يمثل زيادة في الأعباء على القطاع السياحي الذي بلغت خسائرة خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقرب من 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قلة أعداد السياح، فضلاً عن عدم تأكد الحجوزات، علاوة عن رخص ثمن البرنامج؛ يجعل من تطبيق التأمين حاليًا في حكم المستحيل.

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