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هل تعمّدت إليسا تقليد Nina Dobrev؟

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هل تعمّدت إليسا تقليد Nina Dobrev؟ هل تعمّدت إليسا تقليد Nina Dobrev؟

أطلّت النجمة إليسا مساء أمس على مسرح "ستار أكاديمي" Star Academy في حلقته الأخيرة من الموسم التاسع، بثلاث إطلالات جريئة. وكان لافتاً اختيارها للفستان نفسه الذي ظهرت به النجمة العالمية "نينا ديبريف" Nina Dobrev قبل يوم واحد، خلال حضورها حفلة توزيع جوائز People’s Choice Awards، وهو باللونين الأسود والفضي من تصميم "جيني بيكهام" Jenny Peckham. وفي إطلالاتين أخريين، اختارت إليسا جامبسوت باللون الذهبي البرّاق من "إميليو بوتشي" Emilio Pucci، وفستاناً أنيقاً باللون الوردي الداكن من "ماركيزا" Marchesa. فهل تعمّدت إليسا تقليد نينا ديبريف؟ ومن كانت الأجمل بهذا الفستان؟

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سيدتي