"التضامن" تخصص "تليفونات" لتلقى شكاوى الخدمة الطبية بالجمعيات المجمدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم عن أرقام تليفونات غرف العمليات الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين والجمعيات التابعة للجان المشكلة، بقرار وزير التضامن الدكتور أحمد البرعى، لتسيير عمل الجمعيات الأهلية الخاضعة لقرار التحفظ على الأموال، تنفيذا لحكم القضاء المستعجل القاضى بحظر تنظيم الإخوان المسلمين.

وأكد المتحدث الرسمى الدكتور هانى مهنى، حسب بيان إعلامى، أن هذه الأرقام هى للتواصل المستمر بين اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية برئاسة مساعد وزير التضامن تامر جمعة، وبين المستفيدين من أنشطة الجمعيات لتلقى شكواهم من انقطاع أى خدمة كانت تقدم، وكذلك للتواصل مع الجمعيات نفسها لتسهيل إجراءات تسيير أعمالها للإنفاق على الأنشطة المشروعة.

وتنشر "اليوم السابع" كشفا تفصيليا بأرقام تليفونات غرف العمليات.

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