"الزراعة": لجنة متابعة لحصر الأراضى التى تروى بمياه ترعة الصف

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، وحل جميع المشاكل التى تواجههم، للنهوض بقطاع الزراعة، ورفع معاناة الفلاحين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفات مباشرة لكافة مديريات الزراعة بالمحافظات بالتواصل المباشر مع الفلاحين، والاستفادة من رؤيتهم لتطوير قطاع الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة، فى بيان لها، اليوم، إن وزير الزراعة كلف لجان المتابعة بحصر الأراضى التى تروى من ترعة الصف.

فيما واصلت لجان المرور والمتابعة، اجتماعاتها بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه الفلاحين وتذليل العقبات أمامهم والتواصل مع المزارعين بشكل مباشر، بينما عقدت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة والغربية والمنوفية، اجتماعات مع مديريات الطب البيطرى، للوقوف على طبيعة المشكلات التى من شانها أن تعوق التنمية الزراعية، بالمحافظات الثلاثة، وبحث سبل التيسير على المزارعين والفلاحين.

ونبهت اللجان التى شكلها الوزير على مديرية الزراعة فى محافظة الجيزة على ضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة فور ورودها خاصة لمحصول القمح، والمرور الدورى على جمعيات صرف الأسمدة، وتحصيل عمولة الخدمات مع فصلها عن ثمن الأسمدة، وانتهاء اللجنة المكلفة بأعمال الحصر للأراضى التى تروى من مياه ترعة الصف، وإرسال سجل التعديات يوميا، وتوفير أنابيب البوتاجاز لمزارع الدواجن بالاتفاق مع شركة بوتجازكو بسعر 35 جنيها، وتجديد تراخيص مخازن التقاوى، وتنشيط مشروع البتلو وعقد ندوات للمزارعين لتوضيح أهم التسهيلات المقدمة للمشروع من قروض وتوفير للنخالة والأعلاف بأسعار أقل من 30 %.

وأصدر أبو حديد، تكليفات لمديرية الزراعة بالغربية لحل أزمة عطل مجمع الصرف رقم 13 بأرض المزارع بمركز بسيون، والتنسيق مع وزارة الرى لحل أعطال مجمع الصرف المغطى بمركز كفر الزيات ومركز زفتى، وانسداد المصرف المغطى بحوض الجزيرة بمركز طنطا، وحل شكوى عدم وصول مياه الرى بترعة النعناية لاحتياجها للتطهير بكفر الزيات، وشكوى كسر الماسورة الآخذة من ترعة برغوث إلى باقى ترع الناحية، حل شكوى انخفاض مناسيب الترع الفرعية بمركز طنطا وقد تم حل هذه المشكلات وفقا لتعليمات ورؤية وزير الزراعة.

وفى إطار خطة وزير الزراعة للاهتمام بالزراعات الشتوية تم التنبيه على مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بصرف الأسمدة وتوقيع عقود توريد القمح، حيث تم تحرير عقود مع المزارعين لدعم مستحقيه، ووضع خريطة تسميدية لكل محصول لتحقيق المنفعة العامة عن طريق الحصول على منتج جيد، والقضاء على مافيا التجار بعائد الدعم، ووضع خريطة صنفية للقمح.

للمزيد من أخبار التقارير:

سفير الخرطوم: ما يصيب مصر يصيب السودان.. ولا نتدخل فى شئون الآخرين

فهمى يبحث مع مستشار رئيس وزراء إيطاليا للشئون الأمنية العلاقات الثنائية

وصول 17 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء الإسكندرية