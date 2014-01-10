معهد الدراسات الإفريقية يعقد المؤتمر الدولى للمياه فبراير المقبل

يعقد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، "المؤتمر الدولى للمياه والطاقة فى دول حوض النيل إمكانيات التكامل والتنمية"، يومى 26 و27 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد إبراهيم جابر، عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية.

ويناقش المؤتمر، عدة محاور، منها الملامح البيئية لدول حوض النيل، وأثرها على مشاريع المياه والطاقة، والأبعاد التاريخية للعلاقات والتدخلات الدولية فى دول حوض النيل، والتعاون الإقليمى والدولى فى مجال الطاقة والمياه فى دول حوض النيل، إلى جانب الأبعاد الثقافية ودورها فى تنفيذ مشروعات بين دول حوض النيل، والأمن المائى والطاقة فى دول حوض النيل، والتكامل بين دول الحوض فى المياه والطاقة، ومستقبل التعاون فى هذا المجال.

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