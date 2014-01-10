لاعبو الأهلي يهنئون أبو تريكة عبر FilGoal.com

هنأ لاعبو الأهلي زميلهم الذي أعلن اعتزاله محمد أبو تريكة عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة عبر FilGoal.com.

وحصد الماجيكو صاحب الـ35 عاما الجائزة للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي لينهي مسيرته مع كرة القدم بها.

وجاء نصر أبو تريكة بعد منافسة مع زميله في الاهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي، وصنداي مبا النيجيري.

ويرصد FilGoal.com كلمات لاعبي الأهلي لزميلهم عقب الفوز بالجائزة.

محمد نجيب

قال نجيب: "أبو تريكة استحق الجائزة، فقد أدى معنا موسما كبيرا".

وتابع "فتحي أيضا كان يستحقها، ولكن في النهاية فوز أحدهما بها يعد تكريما للثنائي".

محمود تريزيجيه

قال لاعب وسط الأهلي الشاب: "بالتاكيد أبو تريكة يستحق الجائزة، وكنا نتمنى أن يكون معنا من أجل أن نحتفل به".

وتابع "أتمنى أن أسير على نهج أبو تريكة وأترشح لهذه الجائزة الكبيرة في المستقبل".

سعد الدين سمير

قال مدافع الأهلي: "أبو تريكة يستحق هذه الجائزة لأنه بذل مجهودا كبيرا في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ومن الرائع أن ينهي مسيرته بها".

وتابع "لم نفقد أبو تريكة داخل الملعب فقط، ولكننا خسرنا الإنسان الذي كان وجوده يسبب لنا الراحة".

أحمد رؤوف

قال مهاجم الأهلي الجديد: "يحسب لأبو تريكة أن اعتزاله جاء بالتتويج بهذه الجائزة الكبيرة".