اتحاد الكرة: عرض الـ41 مليون جنيه لمباريات الأهلي وهمي

نفى عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم وصول أي عروض لشراء حقوق بث مباريات الأهلي فقط مقابل 41 مليون جنيه.

الأهلي يرفض بيع حقوق بث مبارياته في الدوري الممتاز فضائيا مع باقي أندية المسابقة، وتم الإعلان مؤخرا عن حصول وكالة "المستقبل" للإعلان على حقوق بث المباريات التي ينظمها الفريق الأحمر، وهى الوكالة التي تتعامل مع قناة CBC أيضا.

وقال عزمي مجاهد لـFilGoal.com: "لم تصل أي عروض لشراء مباريات الأهلي فقط مقابل 41 مليون جنيه، والعرض الوحيد الجاد كان من التليفزيون المصري".

وتابع "الكلام عن هذا العرض الكبير لا أساس له من الصحة، واعتقد أن الأهلي يضغط فقط بنشر هذه التقارير".

وأوضح "إدارة الأهلي في أزمة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وتحاول الضغط عليه بكل الطرق".

وكان اتحاد الكرة قد باع مباريات المسابقة إلى التلفزيون المصري بـ70 مليون جنيه.