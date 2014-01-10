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مسئول أمريكى يبلغ رئيس لبنان باستمرار دعم بلاده للجيش اللبنانى

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مسئول أمريكى يبلغ رئيس لبنان باستمرار دعم بلاده للجيش اللبنانى مسئول أمريكى يبلغ رئيس لبنان باستمرار دعم بلاده للجيش اللبنانى

أبلغ نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الشرق الأوسط ماثيو سبنس، الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان اليوم الجمعة استمرار دعم واشنطن للبنان وجيشه.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن سليمان استقبل المسئول الأمريكى واستعرض معه "علاقات التعاون القائمة بين البلدين عموما ووزارتى الدفاع خصوصا".

وأضاف البيان أن المسىول الأمريكى جدد"التزام بلاده الثابت والعميق تجاه لبنان واستمرار دعم الجيش اللبنانى لتمكينه من القيام بالدور الوطنى فى الحفاظ على السلم الأهلى والاستقرار".

وأشار إلى "اهتمام بلاده بإيجاد حل سياسى للازمة فى سوريا فى ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2".

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