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6 إرشادات من جمانة بدّور لتصميم السلّم الداخلي

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6 إرشادات من جمانة بدّور لتصميم السلّم الداخلي 6 إرشادات من جمانة بدّور لتصميم السلّم الداخلي

يشكّل السلّم الداخلي صلة الوصل بين طبقات المنزل، ويشكّل نقطة مركزيّة في المكان الذي يحلّ فيه، ما يحتّم إيلاء تصميمه اهتماماً خاصاً.
مهندسة الديكور الداخلي جمانة بدّور تطلع قارئات "سيدتي نت"، على النقاط الواجب مراعاتها، عند تصميم السلّم الداخلي:

- للإنارة تأثير رئيس في التصميم.وتضفي تلك المخفيّة المعدّة من أضواء "اللد" LED الصديقة للبيئة جاذبيّةً عليه.ولكن، في حال كان السلّم ملتصقاً بالجدار، يمكنك أن تضعي وحدات إنارة جابيّة لكلّ 3 درجات.أمّا إذا كانت المساحة بين السلّم والسقف مفتوحة، استخدمي ثريا "كريستال" ضخمة، لإشاعة الفخامة.
- للسلّم ذي الطراز الكلاسيكي، لا تنسي السجّادة، ولكن تخلّي عنها في حال كان طراز المنزل "مودرن".
- لدرابزين السلّم الكلاسيكي، يمكن المزج بين خامات النحاس والحديد المطروق (الفيرفورجيه) والخشب المطلي بورق الذهب.
- للاكسسوارات، زيني الجدار الذي يتكئ إليه السلّم بمجموعة من اللوحات، أو المرايا، أو صور العائلة الفوتوغرافية، بعد انتقاء إطارات لافتة لها.
- للنباتات دور إذا كانت المساحة فسيحة، فلا تتردّدي في الاستعانة بها لمساحة أسفل السلّم.وفي هذه الأخيرة، يمكن وضع المجسمات، ايضاً.
- للجلسة التي تتمركز عند أسفل السلّم والمؤلّفة من كراس وطاولة دور غير عملي، فمن الأفضل تجنبها.

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