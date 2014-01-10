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خطيب "قباء المعادي": هناك فئة فشلت في الحكم وتسعى لجر مصر للهاوية وهو ما يرفضه الجيش والشرطة

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خطيب "قباء المعادي": هناك فئة فشلت في الحكم وتسعى لجر مصر للهاوية وهو ما يرفضه الجيش والشرطة خطيب "قباء المعادي": هناك فئة فشلت في الحكم وتسعى لجر مصر للهاوية وهو ما يرفضه الجيش والشرطة
خطيب المسجد يطالب بتطبيق حد الحرابة على طلاب الإخوان بالأزهر

كتب : محمود شعبان بيومي منذ 21 دقيقة

قال خطيب مسجد قباء بالمعادي، إن ما يحدث في البلاد الآن "فتنة حكم" ولا يجب الانخراط فيها، ويجب السعي لإيجاد آلية لحفظ دماء المصريين.

وأضاف خلال خطبة الجمعة: "هناك فئة فشلت في الحكم تسعى إلى جر البلاد إلى الهاوية، وهو ما ترفضه الداخلية والجيش، الذين يعملون للحفاظ على أمن الدولة من الإرهاب الذي تقوم به جماعات مؤيدة للرئيس المعزول مرسي، سواء في سيناء أو في باقي المحافظات.

وتابع: "المظاهرات التي يقوم بها الإخوان في جامعة الأزهر تهدف إلى تعطيل الدراسة، وهو ما يستوجب تطبيق حد الحرابة على هؤلاء الطلاب، خاصة أنهم يروعون باقي الطلاب.

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