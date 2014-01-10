الضغط الشعبى تتضامن مع نقيب صيادلة الإسماعيلية ضد تهديدات الإخوان

أعلنت حركة الضغط الشعبى، تضامنها من نقيب صيادلة الإسماعيلية الدكتور سعاد حمودة فى حربها الضروس ضد جماعة الإخوان داخل النقابة، العامة والفرعية.

وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، إن الدكتورة سعاد حمودة تعرضت لحملات ترهيب من قبل جماعة الإخوان داخل النقابة العامة، من التخويف والترهيب الذى تمارسه جماعة الاخوان على النقابة العامة للصيادلة خاصة وأن قرار إحالتها للتأديب يأتى ضمن حملات ترهيب الجماعة.

جاء بعدما تقدمت نقيب الصيادلة بالاسماعيلية، ببلاغ للنائب العام ضد لجنة الإغاثة، وإنذار للنقيب العام لتعاونه مع جماعة الإخوان فضلا عن تقدمها بأدلة إلى وزير الداخلية عن إهدار المال العام بالنقابة العامة.

وأضافت نسرين المصرى، أن النقابة العامة تسعى بكافة الطرق لمهاجمة نقيب صيادلة الاسماعيلية لتصديها بقوة ضد ما يفعله مجلس النقابة الإخوانى والذى يسيطر على النقابة منذ عشرين عاما، حيث تواجه النقيب حربا من بعض الصيادلة الإخوان فى الاسماعيلية، كان آخرها ادعاء كاذب ضدها لتصديها لهم بعد تسريبهم لبيانات الصيادلة، التى تحتوى على تليفونات وعناوين سيدات المهنة.

وكانت الدكتورة سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية، قد تقدمت وآخرون ببلاغات للنائب العام ضد مجلس النقابة الإخوانى قبل أن تتم إحالة تلك البلاغات إلى نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية بعد إرفاقها بتقارير للجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالبت، المصرى فى بيان صحفى، كافة الجهات المعنية فى مصر بتطهير كافة النقابات التى مازالت تحتوى على فلول الإخوان، وتتلاعب بمقدرات الوطن، لاسيما وأن الأمر وصل لحد التهديد بالقتل والتصفية الجسدية.

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