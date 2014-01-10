عبد الواحد السيد يحرس مرمى الزمالك أمام الحدود

يعود عبد الواحد السيد لحراسة عرين الزمالك أمام حرس الحدود في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ولم يشارك عبد الواحد في أي مباراة للزمالك هذا الموسم، بعدما أجرى جراحة الغضروف عقب نهائي كأس مصر نوفمبر الماضي.

واعتمد الزمالك على البديل محمود عبد الرحيم "جنش" في مباريات الدوري.

وكان حارس الزمالك المخضرم قد كشف في وقت سابق عودته للفريق أمام الحرس.

إلا أن FilGoal.com علم أيضا أن حلمي طولان المدير الفني للزمالك ينوي الاعتماد على عبد الواحد أساسيا في أول مباراة له عقب العودة.

يذكر أن شباك الزمالك استقبلت هدفا وحيدا من الإسماعيلي في بطولة الدوري حتى الآن.