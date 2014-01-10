أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد السيد يحرس مرمى الزمالك أمام الحدود

Google+ Print
عبد الواحد السيد يحرس مرمى الزمالك أمام الحدود عبد الواحد السيد يحرس مرمى الزمالك أمام الحدود

يعود عبد الواحد السيد لحراسة عرين الزمالك أمام حرس الحدود في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ولم يشارك عبد الواحد في أي مباراة للزمالك هذا الموسم، بعدما أجرى جراحة الغضروف عقب نهائي كأس نوفمبر الماضي.

واعتمد الزمالك على البديل محمود عبد الرحيم "جنش" في مباريات الدوري.

وكان حارس الزمالك المخضرم قد كشف في وقت سابق عودته للفريق أمام الحرس.

إلا أن FilGoal.com علم أيضا أن حلمي طولان المدير الفني للزمالك ينوي الاعتماد على عبد الواحد أساسيا في أول مباراة له عقب العودة.

يذكر أن شباك الزمالك استقبلت هدفا وحيدا من الإسماعيلي في بطولة الدوري حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة