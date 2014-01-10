25 مدربا منحوا أصواتهم لأبو تريكة في سباق الأفضل

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ترشيحات مدربي المنتخبات الوطنية لجوائر حفل عام 2013 الذي أقيم في العاصمة النيجيرية لاجوس.

وتوج يايا توريه نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي، فيما حصد محمد أبو تريكة نجم الأهلي جائزة الأفضل داخل القارة للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاء نصر أبو تريكة بعد منافسة مع زميله في الاهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي، وصنداي مبا النيجيري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأصوات التي حصل عليها اللاعبون في سباق الجائزة.

ويحصل اللاعب صاحب الاختيار الأول للمدرب على خمس نقاط، فيما يحصل وصيفه على أربع نقاط، والثالث على ثلاث نقاط.

وتوج أبو تريكة بالجائزة عقب حصده لـ161 نقطة، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه صنداي مبا صاحب الـ101 نقطة، وبعدهما يأتي فتحي بـ98 نقطة.

وحاز أبو تريكة على نقاط الاختيار الأول للجهاز الفني لمنتخب مصر كاملة، والذي اختار فتحي في الوصافة.

ومنح 25 مدربا أصواتهم إلى أبو تريكة من أجل الظفر بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه، فيما صوت ثلاثة مدربين فقط لفتحي ليكون الأفضل.

فمدربو مصر والسودان والسنغال وسوازيلاند وتشاد وإثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق والجابون وجيبوتي وتونس وكاب فيردي والكونجو وغانا وأنجولا وبوركينا فاسو ومدغشقر والنيجر وسيشل وغينيا وسيراليون والجزائر ورواندو وزامبيا بالإضافة إلى بوروندي منحوا أصواتهم إلى أبو تريكة.

فيما حصل فتحي على أصوات مدربي الكاميرون وإريتريا وليبيا.

وامتنع مدربو المغرب وجنوب إفريقيا وجزر القمر و ساو تومي وموريتانيا والصومال عن التصويت.