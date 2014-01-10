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بالصور.. ضبط مصنع لتعبئة الشاي بدون ترخيص بالقليوبية

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بالصور.. ضبط مصنع لتعبئة الشاي بدون ترخيص بالقليوبية بالصور.. ضبط مصنع لتعبئة الشاي بدون ترخيص بالقليوبية

 

الشاى المغشوش

تمكنت مباحث القناطر الخيرية بالإشتراك مع مباحث من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية الشاى بدون ترخيص ووضع علامات تجارية مشهورة على العبوات وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء محمود يسرى تقضى بضبط حركة السلع بالأسواق من خلال القيام بحملات مكبرة ومستمرة على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع لتشديد الرقابة عليها وضبط المخالفات التموينية وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، حيث تمكن العقيد محمد بكرى رئيس مباحث الموين من ضبط “إيهاب ش –  44 سنة – المدير المسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية مغشوشة ومقلدة” ملك المدعو “حسام أ بابو الغيط” دائرة مركز القناطر الخيرية لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازة وتعبئة شاى مجهول المصدر، وبدون بيانات فى عبوات تخص شركات معتمدة ومعروفه فى السوق، واستخدام العلامة التجارة الخاصة بشركات شاى مشهورة.

تم ضبط الاتى عدد 1 ماكينه تعبئة وتغليف – 1 ميزان – 1 ماكينه لحام اكياس – 1 شيكارة بها 11 كيلو شاى غير معبأ مجهول المصدر – 2 رول اكياس عليها علامة شاى مقلدة باجمالى 6.5 كيلو جرام اكياس– 74 كيلو جرام شاى مقلد ومغشوش معبأ فى عبوات زنه الواحدة 250 جرام مدون عليها شاى العروسة اصدار وتعبئة شركة الفتح بالمنطقة الصناعية بمدينه العبور – 5 كرتونه بداخلها عبوات فارغه مدون عليها شاى ليبتون – شاى العروسة بوزن اجمالى 112 كيلو جرام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 703 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2014م، وتولت النيابة التحقيق.

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