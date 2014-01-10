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فيديو - هدف لخضيرا.. الأفضل لألمانيا في 2013

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فيديو - هدف لخضيرا.. الأفضل لألمانيا في 2013 فيديو - هدف لخضيرا.. الأفضل لألمانيا في 2013

برلين، (إفي): كشف استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هدفا لسامي خضيرا لاعب وسط ريال مدريد اعتبر الأفضل للمنتخب الألماني في 2013 من قبل المشجعين.

واختير كأفضل هدف لألمانيا في 2013 ذلك الذي سجله خضيرا في مرمى الفرنسي بلقاء ودي وحقق الفوز لمنتخب الماكينات (1-2).

وحصل الهدف الذي أحرزه خضيرا بمساعدة زميله السابق في ريال مدريد ولاعب أرسنال الحالي، مسعود أوزيل، على 22.6% من الأصوات متفوقا على هدف لتوني كروز في مرمى النمسا (19%)، وآخر أحرزه ماريو جوتزه في مرمى السويد (11.6%).

وفي تصريحات على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم أعرب خضيرا البعيد عن الملاعب حاليا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في 15 نوفمبر الماضي خلال مباراة ودية أمام إيطاليا، عن سعادته بهذا التكريم، معترفا بأن دعم زملائه يمنحه "القوة والشجاعة" في عملية التعافي.

وأشار خضيرا إلى أن مرحلة تعافيه تسير على نحو جيد، معربا عن أمله في عودته للمستطيل الأخضر في الوقت المناسب حتى يتمكن من المشاركة في مونديال البرازيل.

وأبرز خضيرا أن الهدف الذي حصل على تصويت المشجعين لم يكن هدفه فقط وإنما أيضا هدف أوزيل، للمساعدة التي قدمها له، فيما أبرز دعم الفريق بأكمله، قائلا "في الواقع كان هدفا للفريق بأكمله".

لمشاهدة الهدف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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