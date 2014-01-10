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الأهلي يوضح موقفه من جدو

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الأهلي يوضح موقفه من جدو الأهلي يوضح موقفه من جدو

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موقف النادي الأحمر من مهاجمه محمد ناجي "جدو" المعار إلى هال سيتي حتى نهاية الموسم.

جدو يلعب بعقد إعارة من الأهلي لهال سيتي حتى نهاية الموسم، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء وينال القليل من الدقائق في المستطيل الأخضر.

اللاعب أبدى رغبته في العودة للأهلي مع يناير، والنادي الأحمر راسل هال سيتي.. الذي رد بدوره بأن القرار النهائي سيصدر في الـ10 من الشهر الجاري.

ولكن ستيف بروس المدير الفني للنمور يحاول إقناع جدو بالبقاء في إنجلترا.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "سنحسم موقفنا من جدو خلال 48 ساعة".

وأوضح "إذا أراد هال سيتي الاحتفاظ به حتى نهاية الإعارة فلن نمانع، ولكننا سنرفض أي عروض تصل للاعب من أندية أخرى".

وأتم "الأهلي يحتاج جدو، وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل أن نسترجعه".

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