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"فريدة"بطلة"القبضاي"امرأة جريئة في أناقتها

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"فريدة"بطلة"القبضاي"امرأة جريئة في أناقتها "فريدة"بطلة"القبضاي"امرأة جريئة في أناقتها

بيرغوزار كوريل Berguzar Korel هي ممثلة تركية من الصفّ الأول. اشتهرت مؤخراً بشخصية فريدة في مسلسل "القبضاي" الذي يعرض على شاشة الـMTV، وهي في الواقع زوجة السلطان سليمان. ما يميّز بيرغوزار عن غيرها من النجمات، أنها تجمع في إطلالاتها بين المرأة الناضجة والشابة المشاكسة. فهي صاحبة ملامح وشخصية هادئتين، تفرض الوقار من حولها أينما وجدت. ولكن ذوقها في اختيار الملابس يجعلها امرأة متجدّدة وجريئة، تسعى إلى لفت الأنظار.
في إطلالات متعدّدة، أظهرت بيرغوزار كم أنها امرأة عاشقة للموضة. فالتنوع اللامتناهي الذي يلازم خياراتها، يدفعنا حكماً الى الإعجاب بإطلالاتها. وبعد اطلاعنا على صورها، لاحظنا أن السراويل تليق بجسمها أكثر من الفساتين الطويلة. وكذلك بالنسبة الى الفساتين القصيرة التي تظهرها بمنتهى الشباب والحيوية. فهل توافقيننا الرأي؟

 

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