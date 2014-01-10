للمحجبات في الشتاء... تجنبي ما يلي

هل يدفعك الحجاب إلى إهمال شعرك؟! إذا كان ذلك صحيحاً فصحة شعرك في خطر، إذ شدّد الخبراء على ضرورة اهتمام المرأة المحجبة بشعرها لما له من أثر كبير في تحسين المزاج ومستوى الثقة بالنفس، كما شدّد العديد من خبراء التجميل على فوائد غطاء الرأس الكبيرة كعامل لحماية الشعر من العوامل البيئية المؤثرة في صحة الشعر كالشمس، والرطوبة، والهواء المحمل بالأتربة.

وحتى تحافظي على شعرك تحت الحجاب، وتزيدي من حيويته وصحته، فيكون أكثر جمالاً من غيره، تجنبي ما يلي:

1. إبقاء شعرك مربوطاً لفترة زمنية طويلة، فالتهوية هامة جداً لتنفس الشعر حتى يحافظ على صحته وحيويته. وعند ربط الشعر تحت الحجاب، احرصي على عدم إحكام الربطة وتركه رخواً للحد من تكسر الشعر.

2. غسل الشعر بشكل يومي؛ لأن كثرة الغسيل تخلص الشعر من الزيوت الطبيعية المفيدة له حتى وإن كان الشعر دهنياً.

3. استخدام الماء الساخن في غسل شعرك؛ لأنه يحفز الشعر على التجعيد، أما الماء البارد فيعزز من نعومة الشعر وانسيابه. وتأكدي من استعمالك للبلسم بعد الشامبو؛ لأنه من أكثر المنتجات التي تساعدك في الحصول على شعر سلس وانسيابي.

4. ارتداء الحجاب قبل تجفيف شعرك، حتى تحمي شعرك من التقصف والنهايات المتكسرة.

5. ارتداء الطاقية الداخلية الضيقة التي تحد من تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي فإنها تساعد على زيادة تساقط الشعر وتحفيز ظهور قشرة الرأس، واستبدليها بالطاقية القطنية الرخوة التي تحد من الاحتكاك المستمر بالشعر.

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