أمن مطروح يلقي القبض على العنصر الرابع فى تشكيل “عادل حبارة ” الإرهابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح مساء أمس الخميس من إلقاء القبض على أحمد المصرى (34 سنة) ويعمل بمخبز ومقيم أبو كبير محافظة الشرقية العضو الرابع فى الخلية الإرهابىية للمتهم عادل حبارة، منفذ مذبحة رفح الثانية والمتهم بقتل أحد المخبرين السريين بمركز شرطة أبو كبير بعد ثورة يناير والصادر بشأنه حكم بالإعدام، وأفادت المصادر أن المصرى كان يحاول الهروب إلى ليبيا وتم ضبطه بنقطة التفتيش بمنطقة الكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح.

حيث تم إلقاء القبض على المتهم بالتنسيق بين أجهزة الأمن بمحافظتي الشرقية ومطروح وقد قامت أجهزة الأمن بمطروح بغلق الدروب والمدقات الجبلية وتضييق الخناق من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وتمكنت القوة الأمنية بنقطة التفتيش بمنطقة الكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح من ضبط العنصر الجهادي الإرهابي والمطلوب ضبطة وإحضاره لنيابة أمن الدولة العليا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه علي النيابة .