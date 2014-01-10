المكسيك تستعد للمونديال بمواجهة نيجيريا والإكوادور بالولايات المتحدة

مكسيكو سيتي، (إفي): أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن المنتخب الأول سيواجه نيجيريا والإكوادور في مباراتين وديتين بالولايات المتحدة قبل مونديال البرازيل.

وسيواجه منتخب الـ"تريكولور" نظيره النيجيري يوم 5 مارس المقبل بأتالانتا، ومنتخب الإكوادور يوم 31 مايو في تكساس.

وسيبدأ المنتخب المكسيكي الإعداد للمونديال، الذي سينطلق في يونيو المقبل في 29 يناير، بودية أمام كوريا الجنوبية بتكساس، حيث ستواجه المكسيك في المونديال صاحبة الارض البرازيل وكرواتيا والكاميرون ضمن المجموعة الأولى.

يذكر أن المنافسين الثلاثة الذين ستواجههم المكسيك تأهلوا أيضا لنهائيات المونديال، حيث تلعب نيجيريا بالمجموعة السادسة مع الأرجنتين والبوسنة وإيران، أما الإكوادور فتلعب بالمجموعة الخامسة إلى جوار سويسرا وفرنسا وهندوراس، فيما تلعب كوريا الجنوبية بالمجموعة الثامنة مع بلجيكا والجزائر وروسيا.