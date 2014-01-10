أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المكسيك تستعد للمونديال بمواجهة نيجيريا والإكوادور بالولايات المتحدة

Google+ Print
المكسيك تستعد للمونديال بمواجهة نيجيريا والإكوادور بالولايات المتحدة المكسيك تستعد للمونديال بمواجهة نيجيريا والإكوادور بالولايات المتحدة

مكسيكو سيتي، (إفي): أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن الأول سيواجه نيجيريا والإكوادور في مباراتين وديتين بالولايات المتحدة قبل مونديال البرازيل.

وسيواجه منتخب الـ"تريكولور" نظيره النيجيري يوم 5 مارس المقبل بأتالانتا، ومنتخب الإكوادور يوم 31 مايو في تكساس.

وسيبدأ المنتخب المكسيكي الإعداد للمونديال، الذي سينطلق في يونيو المقبل في 29 يناير، بودية أمام كوريا الجنوبية بتكساس، حيث ستواجه المكسيك في المونديال صاحبة الارض البرازيل وكرواتيا والكاميرون ضمن المجموعة الأولى.

يذكر أن المنافسين الثلاثة الذين ستواجههم المكسيك تأهلوا أيضا لنهائيات المونديال، حيث تلعب نيجيريا بالمجموعة السادسة مع الأرجنتين والبوسنة وإيران، أما الإكوادور فتلعب بالمجموعة الخامسة إلى جوار سويسرا وفرنسا وهندوراس، فيما تلعب كوريا الجنوبية بالمجموعة الثامنة مع بلجيكا والجزائر وروسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب