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الإسباني بيبي ميل مدربا جديدا لوست بروميتش

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الإسباني بيبي ميل مدربا جديدا لوست بروميتش الإسباني بيبي ميل مدربا جديدا لوست بروميتش

مدريد، (إفي): أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي اليوم عن تعيين الإسباني بيبي ميل مديرا فنيا لفريق كرة القدم لمدة 18 شهرا.

وسيخلف ميل (50 عاما) المدرب ستيف كلارك المقال في 14 ديسمبر الماضي، والذي حل محله مؤقتا كيث داونينج في المباريات الخمسة الاخيرة.

وسينتقل داونينج لمعاونة ميل في الجهاز الفني، لكنه سيقود الفريق في المباراة المقبلة امام ساوثامبتون يوم السبت، فيما سيراقبها المدرب المدريدي من المدرجات.

وكان ميل قد أقيل من تدريب ريال بيتيس الإسباني في ديسمبر الماضي ايضا، ليخلفه خوان كارلوس جاريدو.

وسيخوض ميل مباراته الأولى في البريميير ليج امام إيفرتون الذي يقوده مواطنه روبرتو مارتينيز يوم 20 يناير.

وسبق لبيبي ميل أن درب فرق كوسلادا وريال مورسيا وتنيريفي وخيتافي وديبورتيفو ألافيس وبوليديبورتيفو إخيدو ورايو فايكانو، وبدأ مسيرته التدريبية منذ 1999 ، وتعد تجربته الجديدة مع وست بروم هي الأولى خارج حدود إسبانيا.

ويحتل وست بروم حاليا المركز الـ14 في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

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