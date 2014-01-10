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“اللوردات” يناقش قانون الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي

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“اللوردات” يناقش قانون الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي “اللوردات” يناقش قانون الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي

مجلس اللوردات البريطاني

يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم الجمعة ، مشروع القانون الذي سيسمح باقامة استفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي بحلول عام 2017.

وكان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون قد وعد بإقامة الاستفتاء في عام 2017 إذا فاز المحافظون بالانتخابات القادمة ، ولكن مشروع القانون، الذي قدمه عضو حزب المحافظين جيمس وارتون، سيحول هذا الوعد إلى قانون.

ومر مشروع القانون بمرحلته النهائية في مجلس العموم البريطاني في شهر نوفمبر الماضي، رغم الجهود التي بذلها حزبا العمال والليبراليين الديموقراطيين لتأخير إقراره.

ويعمل حزبا العمال والليبراليين الديموقراطيين معا لتعديل مشروع القانون، حيث يعتبر رئيس حزب الليبراليين الديموقراطيين نيك كليج والذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني من أشد المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرى أن هذا الخروج سيؤدي إلى عزلة لبريطانيا ودمارا للاقتصاد البريطاني .

أ ش أ

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