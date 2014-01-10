ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى الغارة الجوية بالصومال إلى 30 شخصا

أعلنت كينيا الجمعة، أنها قتلت ما لا يقل عن ثلاثين متمردا من حركة الشباب الإسلامية الصومالية، بينهم عدد من قادتها فى غارة جوية على معسكر تدريب فى الصومال.

وأوضح الجيش الكينى، أن الهجوم استهدف مساء الخميس، معسكرا للشباب فى جربارا هى فى منطقة جيدو على مسافة حوالى 600 كلم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو قرب الحدود مع كينيا وأثيوبيا.

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