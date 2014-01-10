أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى الغارة الجوية بالصومال إلى 30 شخصا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى الغارة الجوية بالصومال إلى 30 شخصا ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى الغارة الجوية بالصومال إلى 30 شخصا

أعلنت كينيا الجمعة، أنها قتلت ما لا يقل عن ثلاثين متمردا من حركة الشباب الإسلامية الصومالية، بينهم عدد من قادتها فى غارة جوية على معسكر تدريب فى الصومال.

وأوضح الجيش الكينى، أن الهجوم استهدف مساء الخميس، معسكرا للشباب فى جربارا هى فى منطقة جيدو على مسافة حوالى 600 كلم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو قرب الحدود مع كينيا وأثيوبيا.

للمزيد من أخبار العربية

العراق: نرفض تصدير النفط لإقليم كردستان إلا بعد اتفاق نهائى

أمريكا قد تقوم بتدريب قوات عراقية خاصة فى الأردن

مقتل 11 من حركة الشباب الصومالى فى غارة جوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365