هي وهو في لعبة الأناقة

إخترنا فيما يلي أن نقدم رؤيتنا الخاصة للأناقة بلمسات "أنثوية" حيناً و"ذكورية" حيناً آخر.

إنها لعبة الأناقة التي تقدم لنا إمكانيات متعددة للإبتكار كلّ حسب ذوقه ومزاجه.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.

- الأزياء من محلات: Boutique 1, Hogen, Saint Laurent, Etro, Fendi, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Jimmy Choo.

الصورة رقم 1:

هو:

- ثوب باللون الأبيض والأسود من Balenciaga. سعرها 1243$.

- بنطلون من لجلد باللون الأسود من 2nd Day. سعره 929$.

- نظارات شمسية من Prism. سعره 413$.

الإثنان متوفران لدى Boutique 1.

- حذاء باللون الاسود من Hogan. سعره 606$.

هي:

- توب باللون الاسود. سعرها 1320$.

- تنورة باللون الأبيض. سعرها 2395$.

- حذاء ذو كعب مرتفع. سعره 1280$.

- حقيبة بلوني الأسود والأبيض. سعرها 1530$.

جميعها من Fendi.

- عقد من Etro. سعره 760$.

الصورة رقم 2:

هو:

- جيليه من الفرو باللون الأسود من 2nd Day. متوفرة لدى Boutique 1. سعرها 1396$.

- بنطلون باللون الأحمر من Saint Laurent. سعره 2920$.

- حذاء باللون الأحمر من Hogan. سعره 503$.

هي:

- ثوب باللون الأزرق من Victoria Beekham. متوفر لدى Boutique 1. سعره 1947$.

- حقيبة من الفرو من Fendi. سعرها 7320$.

- حذاء من الجلد اللماع باللون الأسود من Jimmy Choo. سعره 955$.

الصورة رقم 3:

هو:

- قميص مطبعة بالمربعات. سعرها 1295$.

- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 2820$.

الإثنان من Saint Laurent.

- جينز باللون الأزرق من Frame. متوفر في Boutique1. سعره 362$.

- حذاء من Hogan. سعره 503$.

هي:

- ثوب مطبع. سعره 2645$.

- حقيبة صغيرة باللون الأسود. سعرها 1880$.

الإثنان من Dolce & Gabbana.

- حذاء من Fendi. سعره 1280$.

الصورة رقم 4:

هو:

- توب باللون الأسود. سعره 226$.

- بنطلون باللون الذهبي. سعره 377$.

الإثنان من Kage ومتوفران لدى Boutique 1.

- حذاء ذو كعب منخفض من Saint Laurent. سعره 1020$.

- حقيبة من Hogan. سعرها 781$.

- قفازات باللون الأسود من Etro. سعرها 1415$.

هي:

- ثوب باللون الأسود من Preen. سعره 1682$.

- عقد من Shourouk. سعره 913$.

الإثنان متوفران لدى Boutique 1.

- سوار من Etro. سعره 390$.

- صندل من الجلد باللون الأسود اللماع من Jimmy Choo. سعره 955$.

الصورة رقم 5:

هو:

- توب بلوني البنفسجي والأسود من Stella McCartney. سعرها 320$.

- بنطلون باللون الأسود من 2nd Hand. سعره 929$. متوفر في Boutique 1.

هي:

- ثوب من Roksanda Ilincic. سعره 1516$.

- أساور من Shourouk. سعرها 324$.

- نظارات شمسية من Prisme. سعرها 436$.

جميعها متوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 6:

هو:

- جاكيت من الجلد من Nour Hammour. سعرها 1970$.

- بنطلون من Roksanda Ilincic. سعره 1073$.

الإثنان متوفران في Boutique 1.

- حذاء من Hogan. سعره 535$.

هي:

- ثوب طويل من Alessandra Rich. سعره 2397$.

- حقيبة صغيرة من Stella McCartney. سعرها 2788$.

- صندل من Jimmy Choo. سعره 955$.

- خاتم من Shourouk. سعره 242$

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