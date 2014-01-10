أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

رئيس «القناة السادسة» يمنع تقرير «إنجازات مرسى» قبل إذاعته

Google+ Print
رئيس «القناة السادسة» يمنع تقرير «إنجازات مرسى» قبل إذاعته رئيس «القناة السادسة» يمنع تقرير «إنجازات مرسى» قبل إذاعته

كتب : رانيا محمود منذ 44 دقيقة

قال محمد هلال، رئيس القناة السادسة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»: إنه منع محاولة لعرض تقرير عن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسى، أعدته نهاد هاشم لعرضه فى برنامج «البيت الكبير» على القناة، مساء أمس الأول، وأضاف أنه يجرى حاليا التحقيق مع معدة البرنامج بشأن هذه الواقعة، مشيراً إلى أنه لا يعلم بكيفية حدوث ذلك الأمر.

ورفض «هلال» الجزم بوجود خلية إخوانية بالقناة، كما يزعم البعض، وقال: «من الصعب أن أقوم بالكشف على جميع العاملين للتأكد ما إذا كانوا (إخوان) أم لا».

وكانت المعدة قد حاولت عرض تقرير يتضمن إنجازات المعزول، ولكن المذيعة غادة الدسوقى رفضت عرضه، واستغاثت برئيس القناة الذى أحال الأمر للشئون القانونية للتحقيق.

كانت قناة النيل الدولية قد عرضت، منذ أيام، فيلما عن إنجازات مرسى، كما أعادت قناة «نايل سينما» عرض حلقة قديمة مسجلة مع الكاتب والمنتج فيصل ندا، أمس الأول، مدح فيها الرئيس المخلوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات