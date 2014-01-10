رئيس «القناة السادسة» يمنع تقرير «إنجازات مرسى» قبل إذاعته

كتب : رانيا محمود منذ 44 دقيقة

قال محمد هلال، رئيس القناة السادسة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»: إنه منع محاولة لعرض تقرير عن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسى، أعدته نهاد هاشم لعرضه فى برنامج «البيت الكبير» على القناة، مساء أمس الأول، وأضاف أنه يجرى حاليا التحقيق مع معدة البرنامج بشأن هذه الواقعة، مشيراً إلى أنه لا يعلم بكيفية حدوث ذلك الأمر.

ورفض «هلال» الجزم بوجود خلية إخوانية بالقناة، كما يزعم البعض، وقال: «من الصعب أن أقوم بالكشف على جميع العاملين للتأكد ما إذا كانوا (إخوان) أم لا».

وكانت المعدة قد حاولت عرض تقرير يتضمن إنجازات المعزول، ولكن المذيعة غادة الدسوقى رفضت عرضه، واستغاثت برئيس القناة الذى أحال الأمر للشئون القانونية للتحقيق.

كانت قناة النيل الدولية قد عرضت، منذ أيام، فيلما عن إنجازات مرسى، كما أعادت قناة «نايل سينما» عرض حلقة قديمة مسجلة مع الكاتب والمنتج فيصل ندا، أمس الأول، مدح فيها الرئيس المخلوع.