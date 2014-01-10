إماراتية تهدد بالانتحار عبر "إذاعة عجمان"

هددت مواطنة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الرابعة والناس" عبر إذاعة عجمان بالانتحار، بسبب معاناتها من مشكلات أسرية، وتعرضها وأخواتها للاعتداء الجنسي بصورة مستمرة من والدهن، كاشفة خلال الاتصال أنها حملت منه.

وقالت المواطنة إنها "مطلقة وفي عامها الـ 38، وأن جميع الأبواب أغلقت في وجهها، ولا يوجد أمامها سوى الانتحار، وإنها تتعرض للاعتداء باستمرار من قبل والدها الذي لا يطيق أي تصرف من قبلها وإخوتها، على حد قولها، ما يدفعها للمكوث لفترات طويلة خارج المنزل.

وحاول مقدم البرنامج يعقوب العوضي تهدئة المرأة، وإقناعها بالعدول عن الإقدام على الانتحار واعداً بالتدخل لوضع حل لمشكلتها والتواصل معها عبر رقم الهاتف الذي تركته للبرنامج، من خلال المسؤولين عن الأمر.

وطالب العوضي المرأة التي أطلقت على نفسها اسم "مهمومة"، أن تمنح الجهات المعنية الفرصة لسماعها والتعرف على مشكلاتها والصبر وعدم الإقدام على الانتحار، خاصة أنها تحملت معاناتها خلال سنوات طوال من عمرها، وفور انتهاء المداخلة، أجرت القيادة العامة لشرطة عجمان اتصالاً بالبرنامج للتواصل مع المواطنة التي تبين أنها من إمارة رأس الخيمة لمعرفة تفاصيل مأساتها، والتدخل لحل مشكلتها، وفي تصريح حول الواقعة أكدت شرطة رأس الخيمة عدم تلقيها أية شكاوى من المتصلة.

قال العميد عبدالله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة، إن غرفة العمليات تلقت أمس بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بأنه شاهد فتاة على شاطئ المعيريض تحاول الانتحار، وعلى الفور تحركت دورية الشرطة لمكان البلاغ، وتم التواصل مع الفتاة (م) لمعرفة ما يواجهها من مشاكل ومساعدتها على حلها، وقالت انها قادرة على حل مشاكلها الشخصية بنفسها ولا تريد من احد ان يتدخل في حياتها الشخصية. وطلبت نقلها الى المسجد للصلاة.

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