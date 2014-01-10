اليوم.. "الأوقاف" تعمم خطبة الجمعة عن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء

تدور خطبة الجمعة اليوم عن المشاركة الإيجابية، حيث عممت وزارة الأوقاف خطبة استرشادية على عموم الدعاة ومنتسبى الوزارة، على مستوى مصر لأدائها فى جميع المساجد، تحت عنوان "المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن فى حياة النبى".

وتتضمن عناصر الخطبة، حب الوطن والوفاء له كغريزة وطبيعة طبع الله النفوس عليها، ودعوة الإسلام إلى الإيجابية، لأنها صفات الأنبياء، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور عمل إيجابى شرعى ووطنى، وخطورة آفة السلبية على الفرد والمجتمع.

ومن المقرر أن يخطب بالجامع الأزهر الشيخ متولى الصعيدى، ويخطب الشيخ منصور الرفاعى بمسجد الحسين، ود. محمد أبو زيد الأمير بمسجد السيدة نفيسة، وياسر المغاورى بمسجد قاهر التتار، كما يخطب د. حمد الله الصفتى بمسجد عمر بن عبد العزيز المواجه لقصر الاتحادية ود. محمد عزت بمسجد الريان، كما يخطب نور على محمود بمسجد أنصار السنة الرئيس عابدين ود. أحمد عمر هاشم بمسجد الرحمن الرحيم.

وفى الأثناء، تتوقف الصلاة بمسجد الفتح ورمسيس ورابعة، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة.

وفى سياق آخر، تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 4 قوافل دعوية إلى محافظات، شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والجيزة، وذلك تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتضمّ هذه القوافل أكثر من 30 عالما من علماء الأزهر والأوقاف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن القافلة الأولى إلى شمال سيناء والثانية إلى جنوب سيناء، وتنطلق الثالثة إلى بورسعيد، والرابعة إلى محافظة الجيزة.

وتتناول هذه القوافل فى خطبة الجمعة موضوع "المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم"، وتناول الدروس والندوات موضوعات سماحة الإسلام، وخطورة التكفير والفتوى دون علم، وحرمة الدماء والأموال، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة، وحق الوطن على أبنائه، وغير ذلك من الموضوعات التى تعمل على ترسيخ القيم والأخلاق، ودعم قضايا العمل والإنتاج.

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