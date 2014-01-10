أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. "الأوقاف" تعمم خطبة الجمعة عن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء

Google+ Print
اليوم.. "الأوقاف" تعمم خطبة الجمعة عن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء اليوم.. "الأوقاف" تعمم خطبة الجمعة عن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء

تدور خطبة الجمعة اليوم عن المشاركة الإيجابية، حيث عممت وزارة الأوقاف خطبة استرشادية على عموم الدعاة ومنتسبى الوزارة، على مستوى لأدائها فى جميع المساجد، تحت عنوان "المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن فى حياة النبى".

وتتضمن عناصر الخطبة، حب الوطن والوفاء له كغريزة وطبيعة طبع الله النفوس عليها، ودعوة الإسلام إلى الإيجابية، لأنها صفات الأنبياء، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور عمل إيجابى شرعى ووطنى، وخطورة آفة السلبية على الفرد والمجتمع.

ومن المقرر أن يخطب بالجامع الأزهر الشيخ متولى الصعيدى، ويخطب الشيخ منصور الرفاعى بمسجد الحسين، ود. محمد أبو زيد الأمير بمسجد السيدة نفيسة، وياسر المغاورى بمسجد قاهر التتار، كما يخطب د. حمد الله الصفتى بمسجد عمر بن عبد العزيز المواجه لقصر الاتحادية ود. محمد عزت بمسجد الريان، كما يخطب نور على محمود بمسجد أنصار السنة الرئيس عابدين ود. أحمد عمر هاشم بمسجد الرحمن الرحيم.

وفى الأثناء، تتوقف الصلاة بمسجد الفتح ورمسيس ورابعة، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة.

وفى سياق آخر، تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 4 قوافل دعوية إلى محافظات، شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والجيزة، وذلك تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتضمّ هذه القوافل أكثر من 30 عالما من علماء الأزهر والأوقاف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن القافلة الأولى إلى شمال سيناء والثانية إلى جنوب سيناء، وتنطلق الثالثة إلى بورسعيد، والرابعة إلى محافظة الجيزة.

وتتناول هذه القوافل فى خطبة الجمعة موضوع "المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم"، وتناول الدروس والندوات موضوعات سماحة الإسلام، وخطورة التكفير والفتوى دون علم، وحرمة الدماء والأموال، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة، وحق الوطن على أبنائه، وغير ذلك من الموضوعات التى تعمل على ترسيخ القيم والأخلاق، ودعم قضايا العمل والإنتاج.

للمزيد من أخبار التقارير:
>مكافأة 6 شهور للعاملين بمصر للطيران رغم خسارتها 1,3 مليار جنيه

"أبو النصر" يوافق على مشاركة اتحاد الطلاب فى جدول امتحانات الثانوية

الأعلى للجامعات: مقترح فصل الطلاب المشاغبين هدفه مواجهة الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة