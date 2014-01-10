بالصور..القبض على المتهمين بتهديد عائلة اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية



> أمرت نيابة شرق الكلية بحبس أحد المتهمين بتهديد اللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية، وأسرته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بشأن بلاغ اللواء ناصر العبد – مدير البحث الجنائي بالإسكندرية، عن قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشن حملة ضد شخصه وأسرته على موقع «فيس بوك» بتاريخ 30 ديسمبر 2013 تتضمن صورًا له ولنجلتيه ونشر أماكن دراستهما وأرقام تليفوناتهما، مع نشر عبارات تهديد وتحريض على العنف ضدهما، فضلًا عن تلقيهما العديد من المكالمات التليفونية على هاتفهما المحمول تتضمن عبارات تهديد وترويع لهما بالتحريض من بعض القيادات الإخوانية الهاربة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا، وقيام مدير المباحث بملاحقتهم والقبض عليهم بقصد تهديده وإرهابه في محاولة منهم لإثنائه عن عمله، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19/ 2014 إداري سيدي جابر.

فقد تولت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التحري عن الواقعة ونفاذًا لقرار نيابة شرق الإسكندرية الكلية بضبط واحضار كل من «صبحى عبد العليم» 60 عام، فني برادة بشركة الحديد والصلب، ومقيم شبرا الخيمة القليوبية، و«توفيق حسين» 28 عام، دبلوم صنايع مقيم البحيرة، و«معتز محمود» 24 عام، باحث شؤون قانونية بشركة بتروتريد ومقيم بالبدرشين، وقدتمكنت الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات من ضبطهم وكذا ضبط المتهم «أحمد محمد» 26 عام، ليسانس أصول الدين ومقيم بالبحيرة.

وبعرض المتهمين على نيابة شرق الاسكندرية الكلية أمرت بحبس المتهم معتز محمود، 4 أيام ويراعى التجديد فى الميعاد، وإخلاء سبيل المتهمين أحمد محمد، وصبحي عبد العليم، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم توفيق حسين من ديوان القسم بضمان محل إقامته، وأن ترسل الأحراز المضبوطة إلى الإدارة العامة للمعلومات والوثائق، لإجراء الفحص اللازم وقوفًا عما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب الواقعة محل التحقيق من عدمه وموافاتها بتقرير تفصيلي.