ترحيل (213) ألف مخالف بعد انتهاء «الحملة التصحيحية» ولا تعارض مع أرقام وزارة الداخلية المعلنة..

تلقت "الرياض" تعقيباً من وزارة العمل حول أرقام المرحلين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وفيما يلي نصه:

سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري المحترم

رئيس تحرير صحيفة "الرياض"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى مقال الأستاذ عابد خزندار في زاويته "نثار" والمعنون: "عن أرقام المرحلين.. مرة أخرى" والمنشور في صحيفتكم الغراء يوم الجمعة بتاريخ 24 صفر 1435ه الموافق 27 ديسمبر 2013م والذي تطرق من خلاله إلى تفاوت الأرقام المعلنة من وزارتي العمل والداخلية عن أعداد المرحلين بعد عملية التصحيح، حيث أشار الكاتب من خلال مقاله إلى رقمين الأول (مليون) وافد تمثل إجمالي الذين غادروا بعد التصحيح حسب تصريحات معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، والثاني (213,162) وافداً يمثلون عدد من تم ترحيلهم حسب احصاءات مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية.

ويجب بداية أن نؤكد على أن كلا الرقمين صحيح بحسب احصاءات كل جهة على حدة. لكن الاختلاف في السياق الذي أوردت به، ولعله ما سبب اللبس لدى الكاتب أو غيره من المطلعين والمهتمين.

عليه يجدر بنا توضيح التالي: (1،367،498) تأشيرة خروج نهائي من 1/1 - 1434/12/29ه، وبلغ إجمالي تأشيرات الخروج النهائي خلال فترة الحملة التصحيحية من 25/ 5 - 1434/12/29ه (758،429) تأشيرة وهو ما سبق وكشفته الوزارة في أكثر من مناسبة.

في حين أن الرقم الذي أورده الكاتب (213،162) وافداً يمثل عدد من تم ترحيلهم من بداية حملات التفتيش المركزة في 1/ 1- 17/ 2/ 1435ه، ولا يمثّل من تم ترحيلهم بنهاية الحملة التصحيحة، علماً بأن إجمالي من تم ترحيلهم بحسب احصاءات وزارة الداخلية (951،272) خلال فترة التصحيح من 25/ 5 - 1434/12/29ه، وتظهر الزيادة في احصائية وزارة الداخلية لأنها تضم ترحيل وافدين مخالفين لنظام الإقامة.

ولإيماننا بمهنية الصحيفة، نأمل نشر التوضيح أعلاه.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي،،،

نائب وزير العمل

د. مفرج بن سعد الحقباني