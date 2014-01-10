منح 260 متبرعاً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت الموافقة السامية على منح 260 شخصاً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أو بعض الأعضاء الرئيسية. وفيما يلي قائمة بأسماء المتبرعين الممنوحين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة :

سعد بن سفر سعد الشهراني ، عمران بن محمد عبدالله الدهنين ، محمد بن عدنان عايض الأحمدي ، شعاع بنت طالب حميد الشمري ، عويد بن سعدي حمود العنزي ، ناصر بن حمد ناصر الدوسري ، عادل بن رباح فهيد الرباح ، إبراهيم بن علي عويضة البلوي ، علي بن حمد محمد آل بعتج ، أحمد بن علي الهاشمي الحازمي ، ليلى بنت حمد إبراهيم الرميح ، محمد بن حناس مقعد الغامدي ، هياء بنت علي حسن المفتي ، إبراهيم بن مفلح سعيد الشهراني ، هادي بن سعيد هادي القحطاني ، فهد بن أحمد علي الشهري ، راجح بن محمد حسن الشهري ,سعد بن مستور سعد آل شعلة ، فارس بن علي محمد مطمي ، فاطمة بنت عبدالله هادي آل هيزاء ، فاطم بنت علي إبراهيم كاسب ، مريم بنت محمد محمد حمدي ، عصمان بن ظافر مرعي الوادعي ، صالح بن أحمد غرم الله الغامدي ، محمد بن مسفر محمد آل مستور ، عبدالله بن سلمان فرحان الفيفي ، علي بن محمد عودان القحطاني ، شمسه بنت جبران محمد طير ، جابر بن يحيى جابر الريثي ، طلال بن سلمان معزي المالكي ، فهد بن مسفر فهد القحطاني ، خالد بن علي عبدالله آل يحيى ، فهد بن عواض عوض الحربي ، متعب بن يحيى سعيد الأحمري ، فهد بن فرحان حامد العنزي ، عبدالله بن علي سعود الغامدي ، مارق بن ناصر فرحان العتيبي ، فيصل بن ياسين محمد الظاهر ، عبدالكريم بن محمد عبدالكريم العبيد ، محمد بن منير طريقي العتيبي ، أحلام بنت أحمد علي الشهري ، عبدالرحمن بن محمد علي عريش ، عبدالله بن محمد سعد اليامي ، منيف بن عبدالرحمن محمد القحطاني ، مبارك بن محمد مبارك الشهراني ، عائشة بنت داهش جابر خبراني ، عبدالله بن محمد عبدالله القرني ، مشاري بن عبدالله قبيل الصاعدي ، مصلح بن عالي مشعان المطيري ، محمد بن علي أحمد النهاري ، أمجد بن إبراهيم أحمد زبرماوي ، إبراهيم بن فائع إبراهيم عسيري ، أحمد بن سعد عبدالله المولد ، سارة بنت محمد راشد الدوسري ، عبدالله بن وارد جويبر العتيبي ، متعب بن محمد سالم اللبيدي ، عبدالله بن براك طليع المطيري ، سعود بن صالح نغيمش السهلي ، ناصر بن مسفر فهيد السلولي ، محمد بن عبدالعزيز محمد الفواز ، عبدالعزيز بن ماجد مطر المطلق ، أيمن بن رافع ظافر العمري ، سارة بنت أزهري محمد إدريس ، نورة بنت عبدالله ناصر القحطاني ، محمد بن حمدان زايد الغامدي ، أبكر بن عمر أبكر علوي ، ماجد بن عيسى عبده عيساوي ، نايف بن حبيب قنيفذ الشمري ، حمود بن علي حمود القرني ، زياد بن دخيل الله فرج العطوي ، طلال بن سالم فارس البلوي ، سمر بنت عبدالله حسن البياع ، عبدالله بن شايش عبيد الشمري ، مناع بن علي مناع العمري ، غدير بنت علي رزق آل منجم ، أحمد بن علي أحمد بخيت ، مرام بنت حسن عيسى زيد ، فيصل بن رباح مشعف الحربي ، نوير بنت بدر محسن المطيري.

كما شملت الأسماء الممنوحة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ، عبدالرحمن محمد يحيى عجيبي ، مليحة بنت عتيق سعدون الشمري ، علي بن محمد عبدالله القرني ، رحمة بنت خضر حسن القرني ، صالح بن رديده خبيتان الصاعدي ، محمد بن حسين مسفر آل زعمان ، عبدالعزيز بن الأسمر عيد الرويلي ، سلمى بنت محمد هادي هزازي ،خالد بن صالح عبدالله المتيعب , حسن بن علي هادي القحطاني , محمد بن علي سعيد باخشوين ، نواف بن غريب محارب الشمري ، أحمد بن مزيد أحمد قيسي , فهد بن راشد منصور القحطاني , ضيف الله بن فالح منزل الشراري , ماجد بن صالح ماجد الدوسري , إبراهيم بن حمدان عواد عواد الجهني , منال بنت محمد حسين الشمري , ناصر بن خليف داخل الحربي , سارة بنت عبدالمنعم أحمد السعيد , مريم بنت محمد أحمد حمدي , علي بن سعيد أحمد الوادعي , منال بنت حمد حمود الحازمي , أحمد بن فالح محمد الشراري , مشاري بن عايد سلمان الشراري , ماجد بن عبدالله عبدالرحمن العبدالكريم , فايز بن ستار سبهان العنزي , ابتسام بنت حسن حمد الحوشان , ذياب بن منيف دخيل الله السبيعي ,مطلق بن فايز عبيد البيشي , محمد بن سعيد يحي الحريصي , عبدالسلام بن محسن ثابت الجعفر , حفظ الله بن صالح حفظ الله الحداد .

وشملت الأسماء الممنوحة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة أيضاً ، حسن بن محمد يحيى هويشل، عائشة بنت محمد صالح بارميم، علي بن خالد حسين العطية ، طراد بن طلق فاطم المطيري ، عبدالله بن حسن حسن البارزي ، علي بن عبده علي سفياني، فهدة بنت ملاوي فايز العنزي، محمد بن حسين قدري صامطي، سلطان بن عايض عاتق المطيري ، عبدالإله بن عيد عويض المطيري ، صالح بن عائض محمد الوادعي ، محمد مديني محمد البارقي، عبدالرحمن سعد عبدالله الجريسي، عبدالمجيد بن حمود عيد الرويشد ، بدرية بنت شراز ضيف الله الزهراني ، ياسر بن أحمد عبدالله الزهراني ، سلام بن حمزة حسن البارقي ، محمد بن علي عبدالله المسعري ، فرحان بن ناصر فرحان المواش ، نجلاء بنت محمد بشير الحارثي ، آمنة بنت محمد علي الحرازي ، ريان بن محمد زاكي الصاعدي ، طارق بن حسن محمد النعمي، عبدالله بن بجاد صعيقر العتيبي ، بدر بن سعود عويد العنزي ، أيمن بن حمد عبدالله آل بو حسون ، بدر بن حسن خليفة الجاسم ، عزيزة بنت سويرح رجيبان الجهني ، حسن بن مروعي محه عزيزي ، سلطان بن مطلق عبدالعزيز المطلق ، أحمد بن محمد علي اليماني ، حوراء بنت زكي حسن آل عبدالله ، عبدالمحسن بن تركي سنهات العتيبي ، سعد بن خليفة صالح القصيمي ، جمال بن فائع يعقوب عسيري ، فهد بن عبدالرحمن عيسى السلامة ، هيثم بن سعيد عجيان الجدعاني ، فاطمة بنت مكي عبدالرزاق العباد، نواف بن سعد زارع الشهري ، هيفاء بنت علي عتيق الحربي ، كوثر بنت علي أحمد السالم ، عمار بن عبدالله محمد العقيلي ، سليم بن جزاع مطليق الشراري ، عادل بن محمد سعد الضرغام ، فاطمة بنت أحمد راضي الحداد ، عبدالعزيز بن صبيح عقلاء الشراري ، عابد بن مرزوق سلمان العطوي ، يوسف بن سالم عوض العنزي ، فهيد بن ضيف الله سراح الحربي، نورة بنت مسلم سلامة العطوي ، عامر بن موسى محمد العسيري ، غالب بن علي أحمد كعبي ، عمر بن رابح رويبح الرشيدي ، عادل بن سليمان محمد الحقباني ، نجلاء بنت ناصر عبدالله السديري ، نورة بنت عبدالله علي الزهراني ، موضي بنت عبدالله علي النفيسة ، تركي بن حسن عبدالله الزهراني ، طلال بن حمود عبدالرحمن العنزي ، عواطف بنت عوض عناز المطيري ، أحمد بن خالد أحمد النعمي ، عبدالله بن راشد منيخر المري ، بلد بن سبيل جابر الحربي ، عبدالله بن حسين عبدالله الجفال ، مريم بنت علي محمد البراهيم ، عبدالرحمن بن علي أحمد جذمي ، سامية بنت محمد صالح القمري ، عادل بن طلال محمد العوفي ، زايد بن ناصر زايد آل رزق ، مريم بنت جزاء متعب الحربي ، فوزية بنت أحمد عبدالله بامقعين ، علي بن عيدان أحمد الشمراني ، عبدالرحمن بن هادي أحمد الشهري , محمد بن زابن محمد آل حنيش.

فيما تضمنت الأسماء الممنوحة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ، بندر بن حمد إبراهيم المعيوف , شريفة بنت علي حمود الحازمي , نجلاء بنت عبدالله غرم الشهري , منى بنت حمود عويض المطيري , غشام بن محمد الذعيري المري , مريم بنت سلطان مطر العتيبي , علوة بنت علي خميس البشري , محمد بن سامي إبراهيم خويصة , محمد بن علي محمد عسيري , فهد بن براك فليفل المفرجي , خالد بن عيسى إبراهيم مجمجي , ابتسام بنت سالم علي الرشيدي , فيحان بن بشير جريان العتيبي , تركي بن سعود سعد التميمي , خالد بن موسى رحيل الجهني , عيسى بن علي سعيد الزهراني , سراء بنت ناصر عبدالرحمن عسيري , هويج بن عوض حسين العجمي , احمد بن علي جابر الريعي , يزيد بن صالح الحميدي الجهني , عمر بن عواد عيد البلوي , بدر بن حمد عبدالله الحمداني , راجح بن محمد سعيد السعد , موضي بنت شمروخ مذكر العماني , مانع بن مسفر مانع العجمي , خجيم بن كليفيخ علي المري , صالح بن منير عبدالله السبيعي , بدر بن عبدالرحمن علي اليامي , خالد بن علي عبدالله العنزي , فارس بن عبدالعزيز عبدالله العسكر , لمياء بنت موفي عبدالمحسن الدوسري , ملاك بنت ناصر حسن الهذيل , علي بن إبراهيم علي الراشدي , عبدالحليم بن محمد عوض الشهري , فتحية بنت محمد أحمد البجيس , متعب بن محمد سعيد آل مجري , إبراهيم بن مقبل فهيد الجهني , صالحة بنت محمد صغير حمدي , محمد بن موسى عبدالله الكثيري , عائشة بنت عبدالله مرزوق الرشيدي , ماجد بن سوقان ظاهر الشمري , نورة بنت سعيد علي الشهراني , رحمة بنت علي غيظ الشهري , ابتسام بنت يحي عيسى حدادي , سعيد بن أحمد سعيد القرني , غالب بن حوري عايض الرويلي , عبدالعزيز بن محمد عقيل العقيل , محمد بن حسين محمد الفلوس , سلطان بن محمد علي الغامدي , فايز بن سعيد ناصر الحربي , يوسف بن علي براز الحربي , حسن بن دحمان عبدالله الشهري , ناصر بن فرج محمد آل مريح , محمد بن هلال زيد الحارثي , فهد بن عايض زايد العتيبي , نواف بن بشيت فهيد العنزي , مسفر بن مانع عايض القحطاني , هاني بن محمد الحسين العسيري , ماجد بن حسن محمد الزهراني , مشبب بن يحي مرعي القحطاني , أمل بنت حمد عبدالله بن شيحه , جلال بن سلامة سليم الرحيلي , عبدالهادي بن حسن صالح جعفر , عبدالرحمن محمد أحمد القرشي , سلطان بن إبراهيم محمد آل بريك , ضحى بنت محمد حسن النخلي , مطلق بن حمد غصين القحطاني , فايز بن سعيد ناصر الحربي , مرتضى بن عبدالله محمد المهدود , محمد بن هندي نعيس السناني , ناصر بن عبدالله ناصر بو حسن ,أنور بن إبراهيم محمد الغوينم , عبدالله بن ظافر معيش القرني , أحمد بن شعوان علي الغامدي.