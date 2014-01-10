وسط هتافات "نعم للدستور" محافظ السويس: حق الترشح للمناصب مكفول للشباب

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، أن الدستور الجديد أعطى الفرصة للشباب للترشح للمناصب القيادية منها عضوية المجالس المحلية عند سن 21 عاما ومجلس النواب 25 سنة، و30 سنة للوزير ويمكن اختيار رئيس الوزراء وعمره 35 سنة والترشح لرئاسة الجمهورية لمن يصل عمره إلى 40 عاما.

وأشار بيان صادر عن المحافظة أن المحافظ ناشد أبناء السويس النزول لصناديق الانتخابات للاستفتاء على الدستور، للدفاع عن حقوقهم ومستقبلهم، مؤكدا حمايتهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الأمن والجيش.

وأشار المحافظ إلى أن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص نسبة 4% لصالح التعليم و3% للصحة بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.

وأكد المحافظ أنه تم اعتماد 35 مليون جنيه لحى الجناين، لاستكمال وبناء مشروعات محطة الصرف بكبريت وجنيفة وتطوير محطة أبو عارف جنيفة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك مد الشبكات وبعدها يتم رصف الشوارع وإنشاء كوبرى مشاة.

وأكد أحمد الكيلانى منسق الجبهة الوطنية للتغيير أن الدستور حقق مطالب شعب السويس، وهو نتاج لثورتين عظيمتين، مشيرا إلى أنه لن نسمح لأحد المساس بمصر ولا جيش مصر البطل.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى لأهالى قرية الجبالايات، الذى عقد بأبو عثمان بحى الجناين، للتعريف بالدستور وسط هتافات تنادى بنعم للدستور، من أجل استقرار مصر بحضور اللواء عبد الرحمن الأخوص رئيس حى الجناين ورمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وأحمد الكيلانى منسق الجبهة الوطنية للتغيير وعدد من القيادات.

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