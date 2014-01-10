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بالفيديو - ريال مدريد يقترب من التأهل في الكأس بهدفي خيسي وبنزيمة

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بالفيديو - ريال مدريد يقترب من التأهل في الكأس بهدفي خيسي وبنزيمة بالفيديو - ريال مدريد يقترب من التأهل في الكأس بهدفي خيسي وبنزيمة

اقترب ريال مدريد من الترشح إلى دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين على أوساسونا بملعب سانتياجو برنابيو.

الآن على الميرنجي حفظ تفوقه حين يواجه أوساسونا في الشهر الجاري خلال إياب دور الـ16 من المسابقة.

جاء تفوق ريال مدريد بفضل الثنائي خيسي وكريم بنزيمة، صاحب الهدف.

تقدم كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 19 بكرة رأسية للاعب الفرنسي الذي سجل أيضا في الاسبوع المنصرم.

وأحرز خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال مدريد بهدية من زميله كريستيانو رونالدو مع الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

خيسي سجل في فالنسيا، ثم في باريس سان جيرمان، وبعد ذلك سيلتا فيجو، واليوم دك شباك أوساسونا مستعرضا قدراته الواعدة.


>Real Madrid - Osasuna 2-0 Gol Jesé 60' by realmadridplay

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فيديو اليوم السابع

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