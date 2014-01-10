أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

إيمي طلبة: سعيدة بمشاركة هيفاء وهبي في فيلم "حلاوة روح"

Google+ Print
إيمي طلبة: سعيدة بمشاركة هيفاء وهبي في فيلم "حلاوة روح" إيمي طلبة: سعيدة بمشاركة هيفاء وهبي في فيلم "حلاوة روح"

كتب : محمد متولي الجمعة 10-01-2014 00:58

عبرت الفنانة الشابة إيمي طلبة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "حلاوة روح" مع الفنانة هيفاء وهبي وباسم السمرة ومحمد لطفي وإخراج سامح عبد العزيز.

وقالت إيمي، لـ"الوطن"، إنها تجسد دور نسرين شقيقة هيفاء التي تغار منها كل بنات الحارة وتسعى مثلهن لإساءة سمعتها وتعتبر دورها في الفيلم نقطة الانطلاق لها بعد أن رشحها المخرج سامح عبد العزيز الذي سبق وأن عملت معه في فيلم "تيته رهيبة".

وحول أصعب المشاهد في الفيلم، أوضحت أن مشهد المشاجرة الذي جمعها مع هيفاء كان الأصعب حيث اضطرت فيه إلى ضربها وإلقاء المياه عليها لدرجة جعلت هيفاء تصاب بكدمة في قدميها.

وانتهت إيمي من تصوير دورها في فيلم ظرف صحي بطولة دوللي شاهين ونرمين ماهر وسيلمان عيد وعلاء مرسي وإخراج إبرام نشات وتجسد فيه دور فتاة بائعة مناديل تضحي بسمعتها من أجل المال وتحاول أن تجر صديقتها دوللي شاهين في الفيلم على نفس الطريق وعندما ترفض الأخيرة تقوم هي بإفساد العلاقة بينها وحبيبها، لتقع بائعة المناديل في يد شاب سادي يقوم بتعذيبها لتعود في نهاية الفيلم إلى حارتها ذليلة مكسورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات