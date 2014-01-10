إيمي طلبة: سعيدة بمشاركة هيفاء وهبي في فيلم "حلاوة روح"

كتب : محمد متولي الجمعة 10-01-2014 00:58

عبرت الفنانة الشابة إيمي طلبة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "حلاوة روح" مع الفنانة هيفاء وهبي وباسم السمرة ومحمد لطفي وإخراج سامح عبد العزيز.

وقالت إيمي، لـ"الوطن"، إنها تجسد دور نسرين شقيقة هيفاء التي تغار منها كل بنات الحارة وتسعى مثلهن لإساءة سمعتها وتعتبر دورها في الفيلم نقطة الانطلاق لها بعد أن رشحها المخرج سامح عبد العزيز الذي سبق وأن عملت معه في فيلم "تيته رهيبة".

وحول أصعب المشاهد في الفيلم، أوضحت أن مشهد المشاجرة الذي جمعها مع هيفاء كان الأصعب حيث اضطرت فيه إلى ضربها وإلقاء المياه عليها لدرجة جعلت هيفاء تصاب بكدمة في قدميها.

وانتهت إيمي من تصوير دورها في فيلم ظرف صحي بطولة دوللي شاهين ونرمين ماهر وسيلمان عيد وعلاء مرسي وإخراج إبرام نشات وتجسد فيه دور فتاة بائعة مناديل تضحي بسمعتها من أجل المال وتحاول أن تجر صديقتها دوللي شاهين في الفيلم على نفس الطريق وعندما ترفض الأخيرة تقوم هي بإفساد العلاقة بينها وحبيبها، لتقع بائعة المناديل في يد شاب سادي يقوم بتعذيبها لتعود في نهاية الفيلم إلى حارتها ذليلة مكسورة.