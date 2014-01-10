شفيق: من الممكن أن أصوت على الدستور في القاهرة.. ومصر متماسكة ما دام الجيش موجود

كتب : محمد شريف الجمعة 10-01-2014 01:08

الفريق أحمد شفيق

أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه من الوارد أن يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور بالقاهرة.

وأوضح المرشح السابق للرئاسة، خلال استضافته في حوار ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه لا يخشى على حياته من الاغتيال، بحكم طبيعة عمله، ولن يثنيه هذا التهديد من الإجراءات التي يقوم بها.

وتابع "أرجو أن يعتبرني الشعب موجودا في مصر، وأنا عائد قريبًا"، وشدد شفيق على أن مصر بفضل الله متماسكة حتى هذه اللحظة بفضل القوات المسلحة وعدم انهيارها وهي الكتلة الصلبة في مصر حتى هذه اللحظة، لأن بانهيار الجيش تسقط مصر، كما حدث للعراق وسوريا انهارت جيوشهما فانهارت دولتهما.

وأشار المرشح السابق، إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي لم يكن لديه بديل آخر سوى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه كان مطلب شعبي في ثورة 30 يونيو، وخرج 33 مليون مواطن لذلك الهدف، فلم يكن لدى السيسي شهوة سلطة أو أي شيء آخر سوى تحقيق مطلب الشعب.

واعتبر شفيق اسم "العياط" غير مشرف، لأنه رأى بنفسه ملفاته غير المشرفة عندما كان في السلطة.

ونفي أن يكون سعيدا بدخول أي من أعضاء جماعة الإخوان السجن، موضحًا أن هذا الأمر لا يهمه كثيرًا، قائلًا: "الإخوان اتهموني بقضايا واتهامات لا سند قانوني لها".

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