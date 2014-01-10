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حسين سالم: الإخوان أرادوا "نهبي".. وأثق في القضاء الشامخ

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حسين سالم: الإخوان أرادوا "نهبي".. وأثق في القضاء الشامخ حسين سالم: الإخوان أرادوا "نهبي".. وأثق في القضاء الشامخ

كتب : جهاد أحمد الجمعة 10-01-2014 01:31

قال رجل الأعمال حسين سالم إن موقف السابقة المنتمية لجماعة الاخوان كان ضعيفا أمام التحكيم الدولي.

ونفى سالم خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على قناة "التحرير" أنه تفاوض مع رجل الأعمال حسن مالك، مؤكدا أنه لم يلتقي أي إخواني ولا أي ممثل لقطر، للتفاوض على عودته للقاهرة مقابل دفعه مبالغ مالية، وأشار إلى أن الإخوان كان يريدون "نهبه"، بالحصول على أمواله مقابل عودته لمصر، مشيرا الى أن محاميه عرض وقتها 50% من ثروته مقابل التصالح، مؤكدا سقوط هذا العرض في 30 مايو.

وأوضح سالم أن قضية تصدير الغاز منظورة أمام القضاء المصري ولا يريد التحدث فيها، مؤكدا ثقته في القضاء المصري الشامخ.

وأكد سالم أنه كان ينتوي رفع دعوى قضائية على الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي، لكنه أوقف إجراءتها بمجرد قيام ثورة 30 يونيو.

وأوضح أنه لم يتصل بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولا أي أحد من رموز نظام مبارك، قائلا: "ماحناش أصحاب زي ما هما بيصورو"، مؤكدا أن الإخوان كانوا يهاجمون كل رجال الأعمال لضرب نظام مبارك.

وقال سالم: "أنا لست طباخا، ولم أعد الطعمية للرئيس مبارك من قبل، ولم نكن أصدقاء لهذه الدرجة"، مؤكدًا أنه مستعد للتبرع للحكومة المصرية بمبلغ مالي قد يصل إلى 30 مليون جنيه لصندوق العاملين بالسياحة، وإصلاح الكنائس وأقسام الشرطة.

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