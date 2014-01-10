شفيق: الإخوان يحكمون مصر منذ 28 يناير.. وحديثهم عن الطرف الثالث "مؤامرة"

كتب : محمد شريف منذ 54 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

رفض الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عودة الدولة البوليسية إلى مصر نهائيًا.

وشدد المرشح السابق للرئاسة، على أنه من الضروري وجود أمن الدولة المصري، مستغربًا تصريحات البعض التي تنادي بإلغائه، مطالبًا بإصلاح ما يوجد داخل أمن الدولة من فساد وليس إلغائه، لأن الإلغاء يضر بأمن مصر القومي.

وتابع "الإخوان خانوا الدولة المصرية، والأدلة موجودة على التخابر في عهد مرسي، وقد يصل الحكم إلى الإعدام عند الإدانة بتهمة الخيانة للدولة المصرية".

واعتبر شفيق، أن الإخوان استولوا على السلطة في مصر من يوم 28 يناير، عندما قاموا بموقعة "الجمل"، وما فعلوه في البلد من حرق للأقسام واقتحام للسجون، وإلقاء الناس من فوق البنايات، واصفًا حديث الإخوان عن وجود طرف ثالث يحرك الأمور داخل الدولة بأنه كذب شديد وافتراء ومؤامرة للفت الأنظار عن جرائمهم، لأن تاريخ الإخوان هو أكبر شاهد على أفعالهم.

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