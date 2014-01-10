أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

شفيق: الإخوان يحكمون مصر منذ 28 يناير.. وحديثهم عن الطرف الثالث "مؤامرة"

Google+ Print
شفيق: الإخوان يحكمون مصر منذ 28 يناير.. وحديثهم عن الطرف الثالث "مؤامرة" شفيق: الإخوان يحكمون مصر منذ 28 يناير.. وحديثهم عن الطرف الثالث "مؤامرة"

كتب : محمد شريف منذ 54 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

رفض الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عودة الدولة البوليسية إلى نهائيًا.

وشدد المرشح السابق للرئاسة، على أنه من الضروري وجود أمن الدولة المصري، مستغربًا تصريحات البعض التي تنادي بإلغائه، مطالبًا بإصلاح ما يوجد داخل أمن الدولة من فساد وليس إلغائه، لأن الإلغاء يضر بأمن مصر القومي.

وتابع "الإخوان خانوا الدولة المصرية، والأدلة موجودة على التخابر في عهد مرسي، وقد يصل الحكم إلى الإعدام عند الإدانة بتهمة الخيانة للدولة المصرية".

واعتبر شفيق، أن الإخوان استولوا على السلطة في مصر من يوم 28 يناير، عندما قاموا بموقعة "الجمل"، وما فعلوه في البلد من حرق للأقسام واقتحام للسجون، وإلقاء الناس من فوق البنايات، واصفًا حديث الإخوان عن وجود طرف ثالث يحرك الأمور داخل الدولة بأنه كذب شديد وافتراء ومؤامرة للفت الأنظار عن جرائمهم، لأن تاريخ الإخوان هو أكبر شاهد على أفعالهم.

الأخبار المتعلقة:

اهتمام إسرائيلي بتصريحات شفيق

شفيق: من الممكن أن أصوت على الدستور في القاهرة.. ومصر متماسكة ما دام الجيش موجود

شفيق: البرادعي أفتى بتعيين تلاميذ صربيا في الحكومة.. وترك صوابع تلعب في مصر

شفيق: زيارة "منصور" للكاتدرائية غير مسبوقة.. وتدل على شخصيته المتوازنة

شفيق: إذا ترشح السيسي سأكون من الداعمين له.. ولو طلبني الشعب للرئاسة سألبي

شفيق: "الإخوان" اعتبروا مصر جزءا من الإمارة الإسلامية.. وسقوطهم "بعث جديد" للوطن

شفيق: يجب إزالة فترة حكم الإخوان من تاريخ مصر.. وعلينا اجتثاثهم من المجتمع

شفيق: مصر لم تعد آمنة بسبب إصرار الإخوان على الفوضى

شفيق: مصر ولدت من جديد بعد 30 يوينو.. لكن الثورة لم تحقق كل أهدافها

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة