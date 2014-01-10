المنصوري يشهد حفل تخريج دورة أمن المنشآت التقدمية

شهد اللواء محمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تخريج دورة أمن المنشآت التقدمية، بحضور العقيد عيد محمد ثاني حارب، مدير إدارة أمن منشآت بر دبي، والعقيد طارق أحمد محمد كلنتر، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة، والمشاركين بالدورة من إدارة أمن منشآت بر دبي بالإدارة العامة.

وقال اللواء المنصوري، إن شرطة دبي حريصة كل الحرص على رفع مستوى كفاءة العاملين بشرطة دبي، من خلال عقد العديد من الدورات الهامة، كلاً حسب تخصصه ومهامه، مؤكداً أن شرطة دبي تملك كل الإمكانات وتتمتع بكفاءة وحرفية عالية، ولكن لابد من وجود هدف تدريبي خاص لكل إدارة وقسم حسب الاحتياجات.

تدريب

وأشاد بإدارة أمن منشآت بر دبي قائلاً، إنه يلتمس كل يوم مبادرة سواءً كانت مجتمعية أو تدريبية أو تأهيلية لمواردها البشرية، متجاوزة ما يسمى بالعمل الروتيني، وعكست لنا صورة مغايرة عن هذا المفهوم، حيث ترنو دائماً للأمام، ما جعلها إدارة متميزة ومحفزة للإدارات الفرعية الأخرى للسير على نهجها.

ومن جانبه قال العقيد عيد محمد ثاني، مدير إدارة أمن منشآت بر دبي، إن دورة المنشآت التقدمية الثانية، عقدت تحت إشراف مدربين من الإدارة، وهي تقدمية لعدد(29) من مرتب الإدارة، وسيتبعها العديد من الدورات التقدمية والتخصصية.

وفي الختام قام اللواء المنصوري، يرافقه العقيد عيد محمد ثاني، والعقيد طارق أحمد محمد كلنتر، بتسليم شهادات التخرج لمنتسبي الدورة.