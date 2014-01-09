صالح جمعة يخسر جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا

خسر صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر سباق جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2013.

صالح جمعة ترشح للقب وتنافس مع كليتشي إيهياناتشو لاعب تايي أكاديمي النيجيري والكاميروني ألكسيس يوجودا لاعب القطن الكاميروني.

وفاز باللقب كليتشي إيهياناتشو لاعب منتخب نيجيريا للناشئين، والذي ظفر بكأس العالم لهذه المرحلة العمرية.

وبذلك يضيع اللقب من يد مصر، بعدما فاز به في العام الماضي النجم الدولي محمد صلاح لاعب بازل.

وكان صالح جمعة قد لعب بألوان إنبي، قبل الخروج في يناير الجاري للاحتراف في البرتغال.