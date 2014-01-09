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مانشستر مستعد لدفع 20 مليون استرليني لضم ماركيزيو

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مانشستر مستعد لدفع 20 مليون استرليني لضم ماركيزيو مانشستر مستعد لدفع 20 مليون استرليني لضم ماركيزيو

(/أ ش أ/) - افادت صحيفة ديلى اكسبريس اليوم الخميس بأن مانشستر يونايتد تقدم بعرض قيمته 20 مليون جنيه استرلينى من اجل ضم كلادويو ماركيزيو نجم خط وسط يوفينتوس الايطالي الذى يتردد ايضا ان اندية ارسنال وليفربول وتشيلسى تسعى للحصول على خدماته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فى ايطاليا ان الشياطين الحمر اتصلوا بالسيدة العجوز بشأن امكانية ضم ماركيزيو وانهم على استعداد لسداد المبلغ من اجل انتقال اللاعب الى اولد ترافورد.

ويسعى حامل لقب البريمير ليج لضم لاعب خط وسط فى انتقالات الشتاء فى محاولة لتحسين مستواه المتذبذب ويبدو ان الدولى الايطالى صاحب التجربة خيارا ملائما.

يذكر ان يوفينتوس خرج من دورى الابطال من دور المجموعات وتفيد الانباء بأنه ربما يتم التضحية بماركيزيو من اجل تعديل الوضع المالى الناجم عن خسائر الفريق بسبب الخروج من البطولة ويتردد انها تصل الى 17 ملايين جنيه استرليني.

كما يبدو ان الفريق ليس فى حاجة للاعب فى ظل وجود كل من بول بوجبا وارتورو فيدال اللذين يعتقد انهما يمثلان عصب خط وسط الفريق الايطالى فى الفترة القادمة.

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