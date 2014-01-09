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بالصور.. اليوم الثانى للاستفتاء على الدستور بمسقط يشهد إقبالاً كبيرًا

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شهد اليوم الثانى من التصويت على الدستور بالسفارة المصرية بمسقط إقبالاً كبيرًا من العائلات المصرية المقيمة فى سلطنة عمان، حيث امتاز اليوم بتوافد العائلات التى جاءت للتصويت على الدستور معربين عن سعادتهم بمشاركتهم فى صنع مستقبل حتى وإن كانوا خارج الحدود.

وقال محمد فهمى رجب، الذى حرص على الإدلاء بصوته: "إن التصويت على الدستور المصرى غاية فى الأهمية، ويجب على الجميع المشاركة فى التصويت بصرف النظر عن كونه موافقًا أو معارضًا لمواد الدستور.. وأتوقع أن يشهد التصويت إقبالاً متزايدًا خلال الأيام القادمة خاصة أن يومى الجمعة والسبت عطلة رسمية فى السلطنة".

وأضاف فهمى قائلاً: "أتمنى أن تخرج النتيجة النهائية بنجاح الدستور المصرى الذى يمثل نقلة نوعية ستشهدها مصرنا الحبيبة إن شاء الله".

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