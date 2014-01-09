واحة السجاد والفنون تزيح الستار عن لوحة " شكراً خليفة"

افتتح سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك، الدورة التاسعة عشرة لواحة السجاد والفنون التي تنظمها جمارك دبي في دبي فستيفال سيتي وتستمر حتى الثاني من فبراير 2014. وحضرت مراسم الافتتاح ليلى سهيل المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتعد الواحة من الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للتسوق، وارتبطت به ارتباطاً وثيقاً منذ انطلاقته عام 1996. وتشهد نجاحاً مستمراً عاماً بعد عام من خلال عرض عدد من قطع السجاد النفيسة والنادرة التي تم جلبها من أشهر مناطق صناعة السجاد اليدوي حول العالم وتستقطب كافة المهتمين بهذا النوع من الأعمال اليدوية الرائعة.

وقد شهدت مراسم افتتاح الدورة التاسعة عشر من واحة السجاد والفنون (اليوم 9 يناير 2014 ) إزاحة الستار عن لوحة سجاد بعنوان" شكراً خليفة"، وهي عبارة عن سجادة بطول 8.5 أمتار وعرض 3 أمتار تضم أكثر من 30 صورة للشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد ومعالم جميلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوسطها خارطة الإمارات تعبيراً عن الحب الكبير والولاء لدولة الإمارات ورئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتجسيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "شكراً خليفة" التي أطلقها سموه بمناسبة عيد الجلوس لتقديم الشكر والعرفان للشيخ خليفة.

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وتتضمن واحة السجاد والفنون ركناً خاصاً بمبادرة" شكرا خليفة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" تقديراً من شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وولاء وحباً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله"، حيث يضم الركن جوانب من إنجازات صاحب السمو رئيس الدولة" حفظه الله" وسجلا للزوار، كما تتضمن الواحة لوحة" نسيج الولاء" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تتاح الفرصة للزوار بوضع غرزة في هذه السجادة اليدوية، تعبيرا عن المحبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضم الواحة في دورتها الحالية قطعاً من السجاد اليدوي الفاخر، الذي تم صنعه يدوياً في أشهر مناطق صناعة السجاد اليدوي في العالم مثل قم وتبريز وأصفهان في إيران وأشهر مصانع السجاد الصوف في أفغانستان، وقطع السجاد الكشميري بالإضافة إلى معروضات السجاد التي يشارك بها عارضون من تركيا والهند والصين وتركمانستان وباكستان.

وتقام الواحة هذا العام تحت شعار "نسيج من الفن"، وتستوحى الفكرة من جماليات الخط العربي وانسجامه مع ما تتميز به حرفة السجاد العربي من فنون إبداعية تبهر العين بجمالياتها ومدلولاتها للمهتمين بالسجاد. ويسعى القائمون على الواحة إلى الارتقاء بها من خلال الاهتمام بنوعية وجودة المعروضات والمشاركين فيها.

وتحرص جمارك دبي أن تشارك في هذا الحدث السنوي المهم من خلال واحة السجاد نظرا لأهمية هذا النشاط الحرفي وجاذبية منتجاته لشرائح واسعة من الناس. وقد تميزت الواحة بعرض قطع جديدة من السجاد بالإضافة إلى تنظيمها لفعاليات جديدة في كل دورة حتى غدت موسماً ناجحاً للعمل ينتظره تجار السجاد والمهتمون باقتنائه من مقيمين وزوار.

وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن جمارك دبي تحرص على تنظيم واحة السجاد والفنون سنوياً، نظراً لأهميتها في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية لإمارة دبي وترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة بالإضافة إلى أهميتها للتجار وتأكيدها للشراكة الحكومية الفعالة مع القطاع الخاص، والتي تعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية الحكومية، إلى جانب أهميتها بالنسبة للمهتمين بهذه الصناعة من مقيمين وزوار.

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> وأكد أحمد بطي اهتمام الدائرة بتنظيم هذا المعرض للمساهمة في دعم فعاليات مهرجان دبي للتسوق وذلك من خلال ما تقدمه من معروضات متميزة تجذب المهتمين باقتناء القطع النادرة من السجاد اليدوي. وأضاف سعادته أن واحة السجاد والفنون باتت من الأحداث الرئيسية التي ينتظرها التجار والمهتمين باقتناء السجاد اليدوي والزوار كل عام.

ويشهد المعرض هذا العام زيادة في مساحة العرض بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمساحة المعرض في العام الماضي، حيث ستقام هذا العام على مساحة 6000 متر مربع، مما يعزز مكانة الواحة كأكبر وجهة للسجاد المصنوع يدوياً في العالم من حيث عدد السجاد المعروض والذي يصل في الدورة الجديدة إلى أكثر من 150 ألف سجادة، تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار درهم. وتشارك في الواحة هذا العام أكثر من 60 شركة، بزيادة نسبتها 20% عن حجم المشاركة خلال العام الماضي.

هذا ووصل عدد زوار واحة السجاد منذ انطلاقها قبل ثمانية عشر عام إلى أكثر من مليون زائر، وحققت مبيعات بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 1.6 مليار درهم، وتم خلال هذه الأعوام عرض أكثر من مليوني سجادة.

ويحرص المشاركون في الدورة الحالية من واحة السجاد والفنون على عرض منتجات جديدة تعرض لأول مرة منها قطع السجاد المصنوع من الحرير الخالص، التي استغرقت صناعتها أكثر من عشرة أعوام، والتي سيتم عرضها لأول مرة في واحة السجاد ضمن مهرجان دبي للتسوق 2014. كما ستضم واحة السجاد هذا العام قطعاً من أقدم أنواع السجاد التي يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 150 عاما.

وتفتح واحة السجاد أبوابها للزوار هذا العام من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساء من السبت وحتى الخميس ومن الساعة 4:00 مساء وحتى الساعة 11:00 مساء أيام الجمعة.

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