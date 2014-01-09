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محمد بن زايد يستقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

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محمد بن زايد يستقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية محمد بن زايد يستقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المعمورة بأبوظبي معالي الدكتور هشام اليماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية .

وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في دعم المبادرات العلمية وإقامة المشاريع المبتكرة من اجل إيجاد الحلول البديلة والنظيفة للطاقة وإسهامات البلدين على المستوى الدولي بتوفير الطاقة لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي العالمي.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون الطاقة والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة  وبناء علاقات وشراكات  قائمة على أسس علمية ومنهجية تحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية.

 

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