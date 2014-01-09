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بالصور| حماس الجمهور يشعل "البرايم" الأخير من الموسم التاسع لـ"ستار أكاديمي" على cbc

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كتب : جهاد أحمد الخميس 09-01-2014 20:22

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بدأ، منذ قليل، البرايم الأخير من الموسم التاسع لبرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، واكتظ المسرح بالجمهور المتحمس لمعرفة البطل.

وينافس على اللقب كل من زينب أسامة من المغرب وجان شهيد من لبنان ومحمود محيي من ، ومن المنتظر أن يحيي البرايم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان وائل كفوري.

يذكر أن عددا من الفنانين المصريين أطلق دعوة للتصويت للمصري محمود محيي ليكون ثاني مصري يحصل على لقب ستار أكاديمي بعد محمد عطية الذي فاز بلقب الموسم الأول.

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