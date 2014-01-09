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"كفوري" في البرايم الأخير من "ستار أكاديمي": أتمنى أن يسود السلام في الوطن العربي

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"كفوري" في البرايم الأخير من "ستار أكاديمي": أتمنى أن يسود السلام في الوطن العربي "كفوري" في البرايم الأخير من "ستار أكاديمي": أتمنى أن يسود السلام في الوطن العربي

كتب : جهاد أحمد الخميس 09-01-2014 20:44

الفنان وائل كفوري

بدأ الفنان وائل كفوري والمتسابق جان شهيد أولى الثنائيات الغنائية بالبرايم الأخير من ستار أكاديمي بأغنية "هلقد بحبك".

وعبر كفوري عن سعادته بالتواجد في البرايم الأخير من ستار أكاديمي، مؤكدا أنه يتمنى أن يعم السلام أرجاء الوطن العربي.

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