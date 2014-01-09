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بالفيديو..عرض فيلم “فيصل هاجى غرب” بإفتتاح مهرجان السودان للسينما المستقلة

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بالفيديو..عرض فيلم “فيصل هاجى غرب” بإفتتاح مهرجان السودان للسينما المستقلة بالفيديو..عرض فيلم “فيصل هاجى غرب” بإفتتاح مهرجان السودان للسينما المستقلة

أختارت إدارة مهرجان السودان للسينما المستقلة فيلم”فيصل هاجى غرب”، ليكون فيلم إفتتاح الدورة الأولى المقرر بدايتها يوم21يناير الحالى.

وفاز فيلم “فيصل هاجى غرب”: بجائزة افضل فلم في مهرجان تكساس للافلام المستقلة، وبجائزة افضل فلم روائي قصير بمهرجان هيوستن للسينما العالمية.

وكانت إدارة المهرجان قد اعلنت عن استقبال الأفلام التي تم إنتاجها خلال الأعوام الثلاثة الماضية, واشترطت ضرورة توافر عنصر إفريقي فيها.
> المهرجان يعد أول نشاط سينمائي في السودان يقام تحت رعاية معهد جوتة الألماني بالخرطوم.

وأكد طلال عفيفي مدير المهرجان.أنهم يحاولون بتلك الخطوة تلبية طموحات صناع السينما السودانية, في الاحتفاء بالسينما المستقلة والبديلة, أملا في تبادل الخبرات السينمائية المختلفة, وإيجاد فرص للحوار من خلال عروض السينما، كما يهدف إلي العمل علي تشجيع المواهب السينمائية وتوفير الفرص المناسبة لهم, وأوضح أن يوم الافتتاح سيتزامن مع ذكري وفاة المخرج السينمائي السوداني حسين شريف, وسيتم إهدائه دورة المهرجان.

فيلم “فيصل ” أخرجة الأمريكى بنتلى براون ،وقام ببطولته رامى داود ،تماضر شيخ الدين،ومحمد عليش،ويحكي عن اسرة تنتقل من الخرطوم الى دلاس بامريكا، وعن بداية ابنهم فيصل ، الذي يحمل كل طموحات الاسرة للنجاح في جامعة امريكية والحصول على وظيفة مربحة.

ومن المقرر مشاركة الفيلم نفسة فى الدورة القادمة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

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