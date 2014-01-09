أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

حماس الجمهور يشعل "البرايم" الأخير من الموسم التاسع لـ"ستار أكاديمي" على cbc

Google+ Print
حماس الجمهور يشعل "البرايم" الأخير من الموسم التاسع لـ"ستار أكاديمي" على cbc حماس الجمهور يشعل "البرايم" الأخير من الموسم التاسع لـ"ستار أكاديمي" على cbc

كتب : جهاد أحمد منذ 23 دقيقة

بدأ، منذ قليل، البرايم الأخير من الموسم التاسع لبرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، واكتظ المسرح بالجمهور المتحمس لمعرفة البطل.

وينافس على اللقب كل من زينب أسامة من المغرب وجان شهيد من لبنان ومحمود محيي من ، ومن المنتظر أن يحيي البرايم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان وائل كفوري.

يذكر أن عددا من الفنانين المصريين أطلق دعوة للتصويت للمصري محمود محيي ليكون ثاني مصري يحصل على لقب ستار أكاديمي بعد محمد عطية الذي فاز بلقب الموسم الأول.

الأخبار المتعلقة:

مديرة "ستار أكاديمي": أثبتنا للعالم أن الشباب العربي يبحث عن حلمه بعيدا عن القتل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة