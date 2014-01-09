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انتهت بالفيديو - الأهلي يتخطى إنبي برؤوف ويدان

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انتهت بالفيديو - الأهلي يتخطى إنبي برؤوف ويدان انتهت بالفيديو - الأهلي يتخطى إنبي برؤوف ويدان

تابعوا معنا على FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تعرف على تشكيل المارد الأحمر بالضغط هنا.

تابعوا أبرز الأحداث عبر هذا الرابط (اضغط هنا) ،كما يمكنك عبر ذلك الخبر الذي يتم تحديثه باستمرار مشاهدة أبرز لقطات المباراة.

- مانجا في الدقيقة 13 يرسل أول تهديد أحمر على مرمى إنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تذهب لركنية.

ردود فعل بعض المتابعين بعد أول ربع ساعة من اللقاء عن ما يحتاجه المارد الأحمر

- المباراة تصل للدقيقة 20، السيطرة نسبية للأهلي دون خطورة هجومية تذكر، وأداء دفاعي بحت من إنبي.

- عبد الله السعيد يعتبر اللاعب الأنشط داخل الملعب، وتريزيجيه الأكثر تسديدا على المرمى.

أحد المتابعين للمباراة يعلق على مستوى عبد الله السعيد

- نصف ساعة مرت، مباراة تفتقد الفاعلية الهجومية!

- الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي، وإنذار لمانجا.

- التغيير الأول للأهلي بنزول رؤوف بدلا من السيد حمدي.

- في الدقيقة 67 يرسل سعد سمير كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء تصطدم في مانو مدافع إنبي وتغير طريقها لداخل المرمى.

- شاهد فرصة ضائعة من السيد حمدي بالضغط هنا.

- تغيير بنزول يدان بدلا من عمر جمال.

- تغيير ثالث للأهلي بنزول شهاب بدلا من شكري.

- شاهد تسديدة قوية من تريزيجيه بالضغط هنا.

- شاهد هدف الأهلي بالضغط هنا.

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فيديو اليوم السابع

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