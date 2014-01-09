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غداً..تحالف القوي الديموقراطية ينظم مؤتمر جماهيري لدعم الدستور‎ بسوهاج

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غداً..تحالف القوي الديموقراطية ينظم مؤتمر جماهيري لدعم الدستور‎ بسوهاج غداً..تحالف القوي الديموقراطية ينظم مؤتمر جماهيري لدعم الدستور‎ بسوهاج

الدستور

ينظم تحالف القوي الديموقراطية والعدالة الاجتماعية بمحافظة سوهاج مؤتمر جماهيري  تحت عنوان ” أنزل وشارك وقل رأيك في دستور 2013 “، عصر غدا الجمعة بقاعة المجلس الشعبي المحلي بمحافظة سوهاج .

ويحضر المؤتمر كلا من  المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين والاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين والفنان سامح الصريطي عضو لجنة الخمسين وحامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي ومحمد بيومي عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة .
> ومن الجدير بالذكر ان تحالف القوي الديموقراطية والعدالة الاجتماعية بمحافظة سوهاج يضم كلا من احزاب الكرامة والناصري والتجمع و التحالف الاشتراكي والمصريين الاحرار والدستور والتيار الشعبي وحركة تمرد واتحاد شباب الثورة .

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