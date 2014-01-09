دراسة: فيتامين "إيه" فى الدم يسهم فى حماية الذاكرة لدى المسنين

أكدت دراسة أكاديمية أن كبار السن الذين لديهم مستوى عال من فيتامين "إيه" فى الدم، يتميزون باحتمالات أقل للمعاناة من مشاكل فى الذاكرة.

واستغرقت الدراسة- التى أجرتها عدة مؤسسات جامعية من أبرزها الجامعة الطبية "معهد كارولنسكا" فى العاصمة السويدية ستوكهولم، ونشرت اليوم الخميس فى روما- 8 سنوات، أجريت خلالها اختبارات لمجموعة تضم 140 شخصا أعمارهم تجاوزت الـ65 عاما، وجميعهم كانوا لا يعانون من مشاكل فى الذاكرة فى بداية البحث.

وقام الباحثون بتحليل معدل جميع أصناف عائلة فيتامين "إيه" فى الجميع، وتأكد لهم أن جميع أصناف هذه العائلة تلعب دورا فى حماية الذاكرة، وليس فقط مركب (آلفا- توكوفيرول) المعروف فى الدراسات السابقة.

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