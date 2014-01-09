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مطالب باجتماع عاجل لمجلس نقابة الأطباء لتصعيد الإضراب

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مطالب باجتماع عاجل لمجلس نقابة الأطباء لتصعيد الإضراب مطالب باجتماع عاجل لمجلس نقابة الأطباء لتصعيد الإضراب

كتب : محمد سليمان منذ 53 دقيقة

تقدم الدكتور عمرو الشورى والدكتور محسن عزام، عضوا مجلس نقابة الأطباء، بطلب لمجلس النقابة برئاسة الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، للمطالبة بعقد اجتماع عاجل السبت المقبل لدراسة أساليب التصعيد لتعنت وزارتي الصحة والمالية ضد مطالبهم المتعلقة بكادر المهن الطبية.

واقترح الشورى وعزام، في طلبهما، على مجلس النقابة بمناقشة تبني قرارات مجلس اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات "الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين"، خلال عمومية اليوم بالإضراب يومي 19 و20 يناير الجاري، بالإضافة لطرح فكرة الإضراب الإداري والاستقالات الجماعية المسببة، وإحالة كل من يكسر الإضراب، سواء إداري أو غير إداري، للجنة آداب المهنة.

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